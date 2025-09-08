سانچز اعلام کرد که اسپانیا در اعتراض به جنایت اسرائیل، بنادر و حریم هوایی خود را روی کشتی‌ها و هواپیما‌های حامل تسلیحات نظامی برای اسرائیل می‌بندد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مینا عظیمی - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا اظهار داشت که «باید برای برقراری صلح در خاورمیانه تلاش کرد» و اشاره کرد که «تمام کار‌هایی که تا به حال انجام داده‌ایم، در کاهش رنج مردم فلسطین موفق نبوده است.»

او اعلام کرد: «ما تصمیم گرفتیم که بنادر اسپانیا را به روی کشتی‌های اسرائیلی که حامل سامانه‌های نظامی هستند، ببندیم. همچنین تصمیم گرفتیم حمایت‌های انسانی از مردم در نوار غزه را افزایش دهیم.» او فاش کرد که «کمک مالی خود به آنروا (آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) را ۱۰ میلیون یورو (۱۱.۷ میلیون دلار) افزایش خواهیم داد.»

سانچز افزود: «ما تصمیم گرفتیم که حریم هوایی خود را به روی تمام هواپیما‌هایی که حامل سلاح یا مهمات برای اسرائیل هستند، ببندیم. ما از پهلو گرفتن نفت‌کش‌هایی که ارتش اسرائیل را با سوخت تأمین می‌کنند، در بنادر اسپانیا جلوگیری خواهیم کرد.»

او گفت: «بین دفاع از کشور خود و بمباران بیمارستان‌ها و کشتن مردم از طریق گرسنگی، تفاوت وجود دارد.» او اشاره کرد که «دولت پیش‌نویس قانونی را برای اعمال ممنوعیت واقعی سلاح علیه اسرائیل تصویب خواهد کرد» و تأکید کرد که «کاری که اسرائیل انجام می‌دهد، دفاع از خود نیست، بلکه از بین بردن یک ملت بی‌دفاع است.»

منبع: النشره

برچسب ها: نخست وزیر اسپانیا ، جنگ غزه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اسپانیا وایرلند نسبت به کشورهای دیگر خوب عمل میکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اسپانیا گوشت فاسد گندیده به غزه فرستاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چقدر دیر استاد! بنظرتون خیلی دیر دست به کار نشدین؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
واقعا احسنت به سران اسپانیا حداقل یه کشور اروپایی پیدا شد که جرات داشته باشه با این خونخوارن انسان نما مقابله کنه.
۰
۰
پاسخ دادن
