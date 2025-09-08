حداقل ۹۲ مزدور آمریکایی در جریان درگیری‌های اوکراین در جنگ کشته شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیویورک تایمز گزارش داد که حداقل ۹۲ مزدور آمریکایی در جریان درگیری‌های اوکراین در نبرد کشته شده‌اند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، «بیش از ۱۰۰۰ تا چند هزار» آمریکایی ممکن است وارد اوکراین شده باشند. این روزنامه با استناد به داده‌های موزه تاریخ اوکراین در جنگ جهانی دوم، گزارش داد که حداقل ۹۲ «داوطلب» در جنگ کشته شده‌اند.

نیویورک تایمز گفت که حقوق مزدوران آمریکایی هیچ تفاوتی با حقوق نظامیان اوکراینی ندارد: نرخ پایه ۱۰۰۰ دلار در ماه است و ۳۰۰۰ دلار اضافی در ماه را می‌توان برای وظایف به اصطلاح رزمی دریافت کرد. در عین حال، برخی از مزدوران پس از اولین نبرد خود درخواست انتقال به تدارکات یا سایر نقش‌های غیررزمی را دارند.

این روزنامه در مورد گروه مزدوران آمریکایی خاطرنشان کرد که بسیاری از آنها در ارتش ایالات متحده خدمت کرده‌اند.

علاوه بر این، نیویورک تایمز تأکید کرد که دولت ایالات متحده، «مصمم به جلوگیری از هرگونه گمانه‌زنی در مورد درگیری مستقیم ارتش‌های مسلح به سلاح هسته‌ای روسیه و آمریکا، تقریباً هیچ کمکی به رزمندگان داوطلب ارائه نمی‌دهد.» ظاهراً حمایت از مزدوران فقط از سوی سازمان‌های غیرانتفاعی صورت می‌گیرد که از جمله موارد دیگر، بقایای مزدوران متوفی را به خانه می‌فرستند.

