مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: عرضه گوشت گرم وارداتی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به تعادل بازار این محصول کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه عرضه مرغ منجمد و گوشت منجمد با قیمت‌های مناسب در میادین میوه و تره‌بار تهران انجام می‌شود؛ گفت: در حال حاضر مرغ منجمد با حجم قابل توجهی در بازار‌های سازمان میادین عرضه می‌شود که قیمت آن کیلویی ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی افزود: مرغ گرم در حال حاضر کیلویی ۱۰۸ هزار تومان عرضه می‌شود، اما قیمت‌ها در سطح شهر بسیار بالاتر از این ارقام است. ما در سازمان میادین محدودیتی برای عرضه مرغ نداریم، هرچند تهیه آن با دشواری همراه است و برنامه‌ریزی مناسبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون انجام نشده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار درباره عرضه گوشت منجمد ادامه داد: علاوه بر مرغ، گوشت منجمد نیز در بازار‌های ما موجود است؛ شامل گوشت گوساله و گوسفندی منجمد وارداتی که این محصولات به صورت تنظیم بازاری نیستند، اما قیمت‌های بسیار مناسبی دارند.

وی بیان کرد: هم اکنون گوشت منجمد استرالیایی در بازار عرضه می‌شود. به خاطر دارم که گوشت منجمد ران گوسفندی استرالیایی با قیمت کیلویی ۵۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

بختیاری‌زاده همچنین در خصوص عرضه گوشت قرمز گرم داخلی یادآور شد: گوشت قرمز گرم داخلی نیز در میادین عرضه می‌شود و تفاوت قیمت قابل توجهی با بازار‌های سطح شهر دارد. این موضوع به دلیل حضور مستقیم تولیدکنندگان و دامداران است که خود به عرضه مستقیم کالا می‌پردازند.

مدیرعامل سازمان میادین تاکید کرد: گوشت گوسفندی در حال حاضر به قیمت تقریبی کیلویی ۷۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در حالی که قیمت‌های بازار و شنیده‌ها بالای یک میلیون تومان است. کیفیت این گوشت نیز بالاتر از گوشت‌هایی است که در سطح شهر عرضه می‌شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به عرضه مستقیم توسط تولیدکنندگان و دامداران، توانسته‌ایم قیمت‌ها را به سطح عادلانه‌ای برسانیم تا مردم بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند. عرضه گوشت قرمز، چه گوسفندی و چه گوساله، به میزان کافی و بدون هیچ‌گونه محدودیت و کمبودی انجام می‌شود و هر کسی به اندازه نیاز خود می‌تواند از میادین خرید کند.

بختیاری‌زاده در ادامه درباره وضعیت عرضه گوشت در بازار‌های میادین گفت: با توجه به تصمیمات اخیر محترم مبنی بر ورود مجدد گوشت گرم وارداتی به کشور، برنامه‌ریزی‌های مناسبی در دست انجام است تا این گوشت‌ها نیز در میادین میوه و تره‌بار تهران عرضه شوند.

وی افزود: بر خلاف دوره‌های قبلی که گوشت وارداتی یارانه‌ای وارد می‌شد، این بار گوشت گرم وارداتی به صورت آزاد و بدون دریافت یارانه وارد کشور خواهد شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با بیان این‌که عرضه گوشت گرم وارداتی با قیمت‌های مناسب در میادین می‌تواند به تعادل بازار کمک کند، تاکید کرد: امیدواریم این اقدام باعث تنوع بیشتر محصولات و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شود. 

