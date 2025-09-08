باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - امیر حسین آزاد دوار معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه بازدید از محور قدیم تهران _ قم اظهار داشت: در چند سال گذشته، برنامهریزیهای دقیقی انجام شده تا ۲۰ کیلومتر از این محور ترانزیتی ۱۲۹ کیلومتری که ۵۰ کیلومتر از آن در استان تهران به پایان برسد.
وی ادامه داد:در حال حاضر، پیشرفت پروژه به ۹۵ درصد رسیده است و تنها ۵ درصد از کارها از جمله نصب نیوجرسیها، کارهای تکمیلی، نصب تابلوهای راهنمایی در مسیر باقی مانده است.
او بیان کرد: ما تلاش میکنیم که این ۲۰ کیلومتر تا دو ماه آینده آماده و زیر بار برود.
وی با بیان اینکه علاوه بر ۲۰ کیلومتر فعلی، ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در برنامه داریم که حدود ۵۰ درصد از آن هنوز انجام نشده است افزود: این پروژهها در صورتی که منابع اعتباری تأمین شود، ظرف یک سال تا ۱۸ ماه آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد:ارزش کل این پروژه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است و هزینه راهسازی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای ما در میآید، به جز هزینههای خاص مانند پلها و تقاطعهای شبدری.
آزاد ياد آورشد: ما از منابع عمومی برای تأمین اعتبار پروژه استفاده میکنیم و تاکنون سازمان برنامه کمکهای خوبی به ما کرده است. اگر بقیه اعتبار نیز تأمین شود، میتوانیم کارهای تکمیلی پروژه را انجام دهیم.
معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در حال حاضر، تردد کامیونهای سنگین و تریلیها در مسیر قدیم تهران-قم از جمله مشکلات اصلی است که با آن مواجه هستیم.
وی افزود: به طور کلی، پروژه در مراحل نهایی خود قرار دارد و با تأمین منابع مالی و انجام کارهای باقیمانده، امیدواریم که ظرف مدت کوتاهی به بهرهبرداری برسد. این پروژه نه تنها به بهبود زیرساختهای حملونقل کمک میکند، بلکه میتواند تأثیر مثبت بر اقتصاد منطقه داشته باشد.