سخنگوی مرکز مبادله گفت: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، سامانه معاملات سکه طلای این مرکز با کندی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سخنگوی مرکز مبادله در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، سامانه معاملات سکه طلای این مرکز با کندی مواجه شده است؛ به اطلاع می‌رساند، زمان ثبت سفارش این پیش فروش تا فردا تمدید شد و نگرانی از بابت ثبت سفارش و پیش خرید متقاضیان وجود ندارد.

او افزود: متقاضیانی که جهت شرکت در مرحله چهارم پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی پول واریز کرده اند، امکان ثبت سفارش سکه و دریافت سکه خواهند داشت و لذا متقاضیان محترم با آسودگی خاطر اقدام به ثبت سفارش های خود نمایند.

 

برچسب ها: سکه طلا ، مرکز مبادله
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
فرهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
فردا پیش فروش سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در ایستگاه پایانی قرار گرفت
فرهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
از آرد نانوایی در قنادی‌ها استفاده می‌شود؟+ فیلم
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
واردات ۷ هزار راس دام سبک و سنگین از پاکستان
رشد ۴.۴۷ درصدی برق تحویلی به سیمانی‌ها از ابتدای تابستان تا نیمه شهریورماه
فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری در کشور
مذاکره با کشور‌های CIS برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران
آخرین اخبار
بهره‌برداری از ۲۰ کیلومتر محور قدیم تهران _ قم تا دو ماه آینده
پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است؛ مراقب کلاهبرداران باشید
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان
شیوه نامه سقف اعتباری چک در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
علت طولانی شدن پروژه آزاد راه تهران _ شمال چیست؟
اعمال شرایط جدید صدور دسته چک از امروز
ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
بسته ۳۰ همتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شناسایی پهنه‌های معدنی
فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری در کشور
مذاکره با کشور‌های CIS برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران
علل رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی چیست؟
آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست/ عرضه محصولات پتروشیمی به ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی
سهم ۷۷ درصدی بورس انرژی در معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی
معاون رئیس‌جمهور: پیگیر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی هستیم
از آرد نانوایی در قنادی‌ها استفاده می‌شود؟+ فیلم
بیمه شخص ثالث راننده محور سال آینده اجرا خواهد شد؟+ فیلم
بارش باران در جنوب شرق و برخی مناطق شمالی کشور
۴۰ همت پروژه آماده کلنگ زنی در شهر فرودگاهی امام
بررسی راه‌های تقویت ترانزیت بین‌المللی و روابط ریلی ایران و ترکمنستان 
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
فرهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
افزایش تعداد پرواز‌های عمره به ۸ پرواز رفت وبرگشت ازمهرماه
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
رشد ۴.۴۷ درصدی برق تحویلی به سیمانی‌ها از ابتدای تابستان تا نیمه شهریورماه
واردات ۷ هزار راس دام سبک و سنگین از پاکستان
قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در ایستگاه پایانی قرار گرفت
سلب صلاحیت ۶ مدیر متخلف بیمه/ ضریب نفوذ بیمه امسال ۲.۳ درصد است
تدابیری پوشش بیمه‌ای خسارات خودروهای نامتعارف/ پرداخت هزار میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو طی چهار ماه ابتدایی سال
آغاز عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از قطعه سوم آزادراه تهران _ شمال تا پایان سال+ فیلم