سخنگوی مرکز مبادله گفت: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، سامانه معاملات سکه طلای این مرکز با کندی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سخنگوی مرکز مبادله در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، سامانه معاملات سکه طلای این مرکز با کندی مواجه شده است؛ به اطلاع می‌رساند، زمان ثبت سفارش این پیش فروش تا فردا تمدید شد و نگرانی از بابت ثبت سفارش و پیش خرید متقاضیان وجود ندارد.

او افزود: متقاضیانی که جهت شرکت در مرحله چهارم پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی پول واریز کرده اند، امکان ثبت سفارش سکه و دریافت سکه خواهند داشت و لذا متقاضیان محترم با آسودگی خاطر اقدام به ثبت سفارش های خود نمایند.