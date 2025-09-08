باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۱۷ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش ۵۲ هزار و ۶۲۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۲۳ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۱۳ واحدی روی پله ۷۹۰ هزار و ۲۱۷ وبملت قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۵۳۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآورده نفتی و بانک‌ها درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

یاقوت، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت ۲، خودرو و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.