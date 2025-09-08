باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بازارهای ارز جهانی، امروز دوشنبه، شاهد کاهش ارزش ین ژاپن در برابر بیشتر ارزها بودند. این اتفاق پس از اعلام استعفای شیگرو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن، رخ داد؛ اقدامی که نویدبخش مرحلهای از بلاتکلیفی سیاسی در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است.
در معاملات آسیایی، ارزش ین در برابر دلار ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۱۴۸.۲۵ رسید. همچنین، ارزش واحد پولی ژاپن در برابر یورو با رسیدن به ۱۷۳.۹۱ و در برابر پوند استرلینگ با رسیدن به ۲۰۰.۳۳، به پایینترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید.
استعفای ایشیبا، ۶۸ ساله، روز یکشنبه اعلام شد. او در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت: «تصمیم گرفتم از سمت خود به عنوان رئیس حزب لیبرال دموکرات استعفا دهم و به دبیرکل حزب، موریاما، مأموریت دادم تا اقدامات مربوط به انتخابات ریاستجمهونی فوقالعاده را طبق آییننامه داخلی حزب به اجرا درآورد.» او از اعضای حزب خواست تا روند انتخاب جانشین خود را آغاز کنند.
اما از سویی دیگر دلار آمریکا نیز پس از انتشار گزارش نرخ اشتغال ماه اوت، که نشاندهنده کاهش شدید رشد شغلی و افزایش نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد بود، متحمل ضررهای بیشتری شد. این نرخ بیکاری بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است.
در پی این دادهها، ارزش پوند استرلینگ با ۰.۱۱درصد کاهش به ۱.۳۴۹۲ دلار رسید، در حالی که روز جمعه بیش از ۰.۵درصد افزایش یافته بود. همچنین، ارزش یورو نیز به همین میزان کاهش یافت و به ۱.۱۷۰۹ دلار رسید. شاخص دلار نیز پس از از دست دادن بیش از ۰.۵درصد در روز جمعه، در سطح ۹۷.۸۷ ثابت ماند.
در مقابل، دلار استرالیا با اندکی افزایش، ۰.۰۵ درصد رشد کرد و به ۰.۶۵۵۸ دلار آمریکا رسید، در حالی که دلار نیوزیلند با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۰.۵۸۹۱ دلار آمریکا تنزل یافت.
