معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد: گشت‌های ویژه پلیس آگاهی در مرداد ماه امسال موفق به کشف ۴۴۰ دستگاه خودروی مسروقه و ۷۴۳ دستگاه خودرو تحت تعقیب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محسن محسنی فرد، معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه گشت‌های ویژه پلیس آگاهی نقش بسیار مهمی را در کاهش جرایم و احساس امنیت مردم دارند، اظهار داشت: واحد‌های گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در مرداد ماه سال جاری در مجموع تعداد ۴۴۰ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۷۴۳ دستگاه وسایل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۴۴۱ سارق و متهم توسط خودرو‌های گشت دستگیر شده‌اند.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: منهدم شدن باند سارقان سابقه دار و حرفه‌ای حین اخاذی و سرقت به عنف از شهروندان به همراه توقیف یک دستگاه خودرو در فارس، انهدام باند سارقان با دستگیری ۵ سارق سابقه دار حرفه‌ای و کشف یک دستگاه خودرو مسروقه در اصفهان، زمین گیر کردن سارقان به عنف خودرو در خراسان رضوی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل قاچاق کالا به همراه دستگیری راننده توسط گشت پلیس آگاهی فاتب بخشی از عملکرد واحد‌های گشت در کشور بوده است.

سرهنگ محسنی فرد تاکید کرد: مبارزه با جرایم علنی و خشن، ناامن سازی محیط جرم برای مجرمان حرفه‌ای، انجام ماموریت‌های تخصصی میدانی در حوزه جرم یابی و کنترل میدانی مجرمان از وظایف ذاتی این واحد‌ها است.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی ، فراجا
خبرهای مرتبط
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
دستگیری قاچاقچی نیم تن حشیش در کنارک
۴۶ تُن گاز مایع قاچاق در «نگور» سیستان و بلوچستان کشف شد
سردار رضایی:
ثبات مرز‌های سیستان و بلوچستان حاصل همکاری مردم با مرزبانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
آخرین اخبار
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه