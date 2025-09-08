باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محسن محسنی فرد، معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه گشت‌های ویژه پلیس آگاهی نقش بسیار مهمی را در کاهش جرایم و احساس امنیت مردم دارند، اظهار داشت: واحد‌های گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در مرداد ماه سال جاری در مجموع تعداد ۴۴۰ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۷۴۳ دستگاه وسایل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۴۴۱ سارق و متهم توسط خودرو‌های گشت دستگیر شده‌اند.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: منهدم شدن باند سارقان سابقه دار و حرفه‌ای حین اخاذی و سرقت به عنف از شهروندان به همراه توقیف یک دستگاه خودرو در فارس، انهدام باند سارقان با دستگیری ۵ سارق سابقه دار حرفه‌ای و کشف یک دستگاه خودرو مسروقه در اصفهان، زمین گیر کردن سارقان به عنف خودرو در خراسان رضوی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل قاچاق کالا به همراه دستگیری راننده توسط گشت پلیس آگاهی فاتب بخشی از عملکرد واحد‌های گشت در کشور بوده است.

سرهنگ محسنی فرد تاکید کرد: مبارزه با جرایم علنی و خشن، ناامن سازی محیط جرم برای مجرمان حرفه‌ای، انجام ماموریت‌های تخصصی میدانی در حوزه جرم یابی و کنترل میدانی مجرمان از وظایف ذاتی این واحد‌ها است.

منبع: پلیس