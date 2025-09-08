باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با احتساب واریزی روز گذشته به مبلغ یک‌هزار و ۹۳ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم، مجموع پرداختی‌ها به ۱۵۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسید و به این ترتیب، تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران کشور تسویه شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه تاکنون هفت میلیون و ۷۰۵ هزار تن گندم توسط کشاورزان پرتلاش کشور به مراکز خرید تحویل داده شده است، اظهار داشت: این امر نشان از همت بلند و نقش کلیدی آنان در تامین امنیت غذایی دارد.

راد با بیان اینکه پرداختی‌ها به کشاورزانی که محصول خود را تا اول اردیبهشت تحویل داده‌اند به‌طور کامل انجام شده است، تصریح کرد: برای تحویل‌های بین دوم اردیبهشت تا ۱۳ شهریور نیز ۹۵ درصد وجوه واریز شده است.

وی، خوزستان، کردستان، گلستان، فارس و کرمانشاه را استان‌هایی برشمرد که در صدر جدول خرید تضمینی گندم قرار دارند، گفت: این پنج استان با خرید ۵۲ درصد از مجموع گندم‌های خریداری شده، نقش پیشرو را در این موفقیت ملی ایفا کرده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه عملیات خرید تضمینی از طریق یک‌هزار و ۱۴۳ مرکز خرید در سراسر کشور و با مشارکت بیش از ۶۰۵ هزار کشاورز در قالب یک میلیون و ۵۹۰ هزار محموله انجام شده است، خاطرنشان کرد: این عملیات نمادی از انسجام، اعتماد و همکاری ملی در مسیر خوداتکایی کشور است.

منبع: شرکت بازرگانی دولتی ایران