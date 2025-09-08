بباشگاه خبرنگاران جوان _ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از ابلاغ مجوز تأسیس دو نمایندگی این اداره‌کل در شهرستان‌های کهک و جعفرآباد خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در سطح استان انجام شده است،

او افزود: با توجه به سفر اخیر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان قم و تأکید ایشان بر لزوم تمرکز بر شهرستان‌ها، و پیگیری‌های مداوم استاندار محترم، مجوز‌های لازم صادر و ابلاغ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قم تأسیس این نمایندگی‌ها را گامی مهم در تسهیل خدمات، نظارت و پشتیبانی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری مناطق مختلف استان دانست و ابراز امیدواری کرد با این اقدام شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی به فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی در کهک و جعفرآباد باشیم.

