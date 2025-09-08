مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از ابلاغ مجوز تأسیس دو نمایندگی این اداره‌کل در شهرستان‌های کهک و جعفرآباد خبر داد.

بباشگاه خبرنگاران جوان _ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از ابلاغ مجوز تأسیس دو نمایندگی این اداره‌کل در شهرستان‌های کهک و جعفرآباد خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در سطح استان انجام شده است،

او افزود: با توجه به سفر اخیر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان قم و تأکید ایشان بر لزوم تمرکز بر شهرستان‌ها، و پیگیری‌های مداوم استاندار محترم، مجوز‌های لازم صادر و ابلاغ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قم تأسیس این نمایندگی‌ها را گامی مهم در تسهیل خدمات، نظارت و پشتیبانی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری مناطق مختلف استان دانست و ابراز امیدواری کرد با این اقدام شاهد ارتقای سطح خدمات‌رسانی به فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی در کهک و جعفرآباد باشیم.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قم

برچسب ها: میراث فرهنگی قم ، نمایندگی میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
سفر ۱.۲ میلیون نفر گردشگر سلامت به ایران در سال ۱۴۰۳
مقابله با جریان دروغ وظیفه رسانه ملی در مسیر جهاد تبیین است
وزیر میراث فرهنگی با آیت‌الله مکارم شیرازی دیدار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فاجعه خاموش در قم؛ خاکی که دیگر جان ندارد
محرومیت معیشتی به قیمت قهرمانی؛ بهای سنگین بی اعتنایی به ورزشکاران
افزایش تقاضای سرمایه گذاری صنعتی در استان قم
خون شهیدان ۱۷ شهریور، نهضت اسلامی را زنده کرد
امضای تفاهم‌نامه همکاری راهبردی بین حوزه‌های علمیه و سازمان صداوسیما
مقابله با جریان دروغ وظیفه رسانه ملی در مسیر جهاد تبیین است
ابلاغ مجوز تأسیس دو نمایندگی میراث‌فرهنگی در کهک و جعفرآباد قم
آخرین اخبار
ابلاغ مجوز تأسیس دو نمایندگی میراث‌فرهنگی در کهک و جعفرآباد قم
مقابله با جریان دروغ وظیفه رسانه ملی در مسیر جهاد تبیین است
امضای تفاهم‌نامه همکاری راهبردی بین حوزه‌های علمیه و سازمان صداوسیما
محرومیت معیشتی به قیمت قهرمانی؛ بهای سنگین بی اعتنایی به ورزشکاران
افزایش تقاضای سرمایه گذاری صنعتی در استان قم
خون شهیدان ۱۷ شهریور، نهضت اسلامی را زنده کرد
فاجعه خاموش در قم؛ خاکی که دیگر جان ندارد
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک صدا و سیما و موسسه هنر و اندیشه اسلامی در قم
رصد ماه‌گرفتگی خونین و اقامه نماز آیات در مسجد مقدس جمکران
سند تک‌برگ برای ۲۳۰ هکتار از بستر رودخانه قمرود قم صادر شد
قم پیشگام در مردمی‌سازی بودجه عمرانی با طرح «نشان‌دار کردن مالیات»