باشگاه خبرنگاران جوان -برای انتقال شورابه کارخانه تولید کربنات سدیم به دریاچه ارومیه با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان بخش خصوصی ۳۰ کیلومتر خط لوله اجرا شده است.

خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: این مشکل با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه حل شده و نگرانی چندین ساله کارگران و کشاورزان مراغه و بناب با انتقال شورابه به دریاچه ارومیه برطرف شد.

خلیل الهی افزود: برای عملیاتی شدن این طرح در طول سال‌های گذشته ۲۰ جلسه تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: این دومین دستور بزرگ رئیس قوه قضائیه طی امسال برای حل مشکلات مردم در آذربایجان شرقی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:ورود قوه قضائیه در مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی حمایت از حفظ و افزایش اشتغال و بهره وری واحد‌های تولیدی در کشور است.

وی افزود: عمل به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی از دیگر اولویت‌های قوه قضائیه برای ورود به حل مشکلات تولیدی است.

خلیل الهی افزود: این واحد و مجموعه‌های زیر مجموعه آن با بیش از ۳ هزار نفر اشتغال در آستانه تعطیلی بود.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: تولید کنندگان جهادگران اقتصادی هستند و برای حمایت از تولید باید از واحد‌های این چنین حمایت شود.

وی اضافه کرد: حمایت از این کارخانه حمایت از اشتغال بیش از ۳ هزار کارگر است.

وی افزود: مسئولین هرچه در توان دارند برای تولید و اشتغال تلاش و اهتمام داشته باشند تا مشکل اشتغال کشور برطرف شود.

سعید حسنی مدیر مجموعه کاوه مراغه گفت: این کارخانه با تولید سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن کربنات سدیم سبک و سنگین مواد اولیه ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی بزرگ کشور را تامین می‌کند.

حسنی افزود: طرح انتقال شورابه این کارخانه با تلاش دستگاه‌های اجرایی و حمایت قوه قضائیه پس از ۱۵ سال به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: در این طرح شورابه پس از تصفیه کارخانه از طریق لوله‌های پلی اتیلن به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما