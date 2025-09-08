باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین زنجیرانی فراهانی،مدیرکل راه و شهرسازی قم روز دوشنبه در گفتوگویی با ارائه گزارشی از اقدامات روبنایی در این سایتها اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ۳۵ مدرسه به ادارهکل نوسازی مدارس پرداخت شده است.
وی افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژهها حدود ۳۰ درصد است و امیدواریم همزمان با تحویل واحدهای مسکونی، خدمات روبنایی از جمله فضاهای آموزشی نیز به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی قم به روند احداث مساجد در این سایتها اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان همیاری شهرداریهای استان، عملیات ساخت ۱۴ مسجد در حال اجراست که تاکنون به پیشرفت ۴۰ درصدی رسیده و هدف آن تأمین زیرساختهای فرهنگی این مجموعههاست.
زنجیرانی در ادامه با اشاره به خدمات عمومی مورد نیاز از جمله کلانتریها، کاربریهای تجاری، فروشگاههای زنجیرهای و نانواییها تصریح کرد: اراضی مربوطه از طریق مزایده در اختیار متقاضیان قرار گرفته است و در صورت تسریع شهرداری در صدور پروانه و مشارکت سازندگان، این بخش از خدمات نیز تکمیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: احداث برخی کلانتریها در ابتدا توسط ادارهکل راه و شهرسازی آغاز شد، اما بر اساس تفاهمنامهای جدید، این مسئولیت به فراجا واگذار شده است.
وی گفت: بر اساس این توافق، وزارت راه و شهرسازی بخشی از هزینه ساخت را تأمین میکند و اراضی مربوطه نیز به طور کامل در اختیار معاونت فنی و مهندسی فراجا قرار گرفته است.
منبع:استانداری قم