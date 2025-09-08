کاتس به حماس هشدار داد که در صورت عدم آزادی اسیران، رژیم اسرائیل برج‌های مسکونی بیشتری را در غزه بمباران کرده و کل منطقه را نابود خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «یسراییل کاتس»، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، روز دوشنبه تهدید کرد که در صورت عدم آزادی اسیران و زمین گذاشتن سلاح‌ها، برج‌های مسکونی بیشتری را در شهر غزه بمباران خواهد کرد و این منطقه و جنبش حماس را نابود خواهد ساخت.

کاتس در پستی در پلتفرم «ایکس» ادعا کرد: «امروز یک طوفان عظیم آسمان شهر غزه را درهم می‌کوبد و سقف برج‌های ترور به لرزه درخواهد آمد.»

او با هشدار به رهبران جنبش حماس افزود: «این آخرین هشدار است: اسیران را آزاد کنید و سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید، در غیر این صورت غزه و شما نابود خواهید شد.»

رژیم تروریستی اسرائیل تخمین می‌زند که ۴۸ اسیر صهیونیستی در غزه حضور دارند که ۲۰ نفر آنها زنده هستند، در حالی که بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ فلسطینی در زندان‌های این رژیم تروریستی به سر می‌برند و از شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی رنج می‌برند که بسیاری از آنها جان باخته‌اند؛ این آمار بر اساس گزارش‌های حقوقی و رسانه‌ای فلسطینی و صهیونیستی است.

کاتس ادامه داد: «ارتش اسرائیل به برنامه‌های خود ادامه می‌دهد و برای گسترش مانور خود برای کنترل غزه آماده می‌شود.»

جمعه گذشته، رژیم تروریستی اسرائیل عملیات تخریب تدریجی و گسترده برج‌های مسکونی در نوار غزه را آغاز کرد که منجر به آوارگی تعداد بیشتری از شهروندان فلسطینی در شرایطی فاجعه‌بار شد.

تحلیلگران می‌گویند که این تخریب با هدف مجبور کردن فلسطینیان به ترک شهر غزه به سمت جنوب این منطقه، به عنوان بخشی از یک طرح مشترک صهیونیستی-آمریکایی برای کوچ اجباری آنها به خارج از غزه، صورت می‌گیرد.

اسرائیل با حمایت آمریکا، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نسل‌کشی در غزه را آغاز کرده که شامل قتل عام، گرسنگی دادن، تخریب و کوچ اجباری است. این رژیم تمامی درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف آن را نادیده گرفته است.

این نسل‌کشی تاکنون ۶۴ هزار و ۴۵۵ شهید، ۱۶۲ هزار و ۷۷۶ زخمی (که بیشتر آنها کودک و زن هستند) و بیش از ۹ هزار مفقود، صد‌ها هزار آواره و قحطی‌ای که جان ۳۸۷ فلسطینی، از جمله ۱۳۸ کودک، را گرفته، بر جای گذاشته است.

دهه‌هاست که رژیم تروریستی اسرائیل، فلسطین و بخش‌هایی از سوریه و لبنان را اشغال کرده و از عقب‌نشینی از آنها و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی در مرز‌های پیش از جنگ ۱۹۶۷ خودداری می‌کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر جنگ اسرائیل ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
اسپانیا بنادر و حریم هوایی خود را روی مهمات اسرائیل بست
ادعای ترامپ درباره قریب‌الوقوع بودن توافق غزه
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل لفاظی‌های مقامات اسرائیل علیه غزه را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اونطور که ما میدونیم بیشتر نباید بتونی ویران کنی
۰
۰
پاسخ دادن
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
آخرین اخبار
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی