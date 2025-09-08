باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «یسراییل کاتس»، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، روز دوشنبه تهدید کرد که در صورت عدم آزادی اسیران و زمین گذاشتن سلاحها، برجهای مسکونی بیشتری را در شهر غزه بمباران خواهد کرد و این منطقه و جنبش حماس را نابود خواهد ساخت.
کاتس در پستی در پلتفرم «ایکس» ادعا کرد: «امروز یک طوفان عظیم آسمان شهر غزه را درهم میکوبد و سقف برجهای ترور به لرزه درخواهد آمد.»
او با هشدار به رهبران جنبش حماس افزود: «این آخرین هشدار است: اسیران را آزاد کنید و سلاحهای خود را بر زمین بگذارید، در غیر این صورت غزه و شما نابود خواهید شد.»
رژیم تروریستی اسرائیل تخمین میزند که ۴۸ اسیر صهیونیستی در غزه حضور دارند که ۲۰ نفر آنها زنده هستند، در حالی که بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ فلسطینی در زندانهای این رژیم تروریستی به سر میبرند و از شکنجه، گرسنگی و بیتوجهی پزشکی رنج میبرند که بسیاری از آنها جان باختهاند؛ این آمار بر اساس گزارشهای حقوقی و رسانهای فلسطینی و صهیونیستی است.
کاتس ادامه داد: «ارتش اسرائیل به برنامههای خود ادامه میدهد و برای گسترش مانور خود برای کنترل غزه آماده میشود.»
جمعه گذشته، رژیم تروریستی اسرائیل عملیات تخریب تدریجی و گسترده برجهای مسکونی در نوار غزه را آغاز کرد که منجر به آوارگی تعداد بیشتری از شهروندان فلسطینی در شرایطی فاجعهبار شد.
تحلیلگران میگویند که این تخریب با هدف مجبور کردن فلسطینیان به ترک شهر غزه به سمت جنوب این منطقه، به عنوان بخشی از یک طرح مشترک صهیونیستی-آمریکایی برای کوچ اجباری آنها به خارج از غزه، صورت میگیرد.
اسرائیل با حمایت آمریکا، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نسلکشی در غزه را آغاز کرده که شامل قتل عام، گرسنگی دادن، تخریب و کوچ اجباری است. این رژیم تمامی درخواستهای بینالمللی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف آن را نادیده گرفته است.
این نسلکشی تاکنون ۶۴ هزار و ۴۵۵ شهید، ۱۶۲ هزار و ۷۷۶ زخمی (که بیشتر آنها کودک و زن هستند) و بیش از ۹ هزار مفقود، صدها هزار آواره و قحطیای که جان ۳۸۷ فلسطینی، از جمله ۱۳۸ کودک، را گرفته، بر جای گذاشته است.
دهههاست که رژیم تروریستی اسرائیل، فلسطین و بخشهایی از سوریه و لبنان را اشغال کرده و از عقبنشینی از آنها و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی در مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ خودداری میکند.
