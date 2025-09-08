مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی این پالایشگاه با هدف ارتقای تجهیزات و استمرار تولید، آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد سالاری، مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی این پالایشگاه با هدف ارتقای تجهیزات و استمرار تولید، با مشارکت بیش از ۱۴۰۰ نیرو آغاز شد.

وی افزود: تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با توقف واحد تثبیت میعانات گازی فاز ۸ از ۱۵ شهریور و توقف سکوی SPD7 از امروز شروع به‌کار کرد.

سالاری گفت: بیش از ۱۴۰۰ نیروی انسانی رسمی و پیمانکاری به‌صورت شبانه‌روزی و ۵۰۰ نیروی اورهالی مطابق برنامه زمان‌بندی در این تعمیرات مشارکت دارند. رعایت دقیق استاندارد‌های ایمنی و اجرای ارزیابی‌های ریسک از نکات برجسته این پروژه به‌شمار می‌رود که نشست‌های متعددی برای تضمین آن برگزار شده است.

منبع: شانا