باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری با اشاره به هفته وحدت و ایّام جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع) گفت: پنجشنبه ۲۰ شهریورماه، کنگره بین المللی شعر «پیامبر اعظم (ص)» با موضوع «امت احمد (ص)، اسوه مقاومت»، از ساعت ۱۴ تا ۲۰، با حضور جمعی از شعرای آئینی کشور و همچنین شاعرانی از کشورهای خارجی، در این حرم مطهر برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: سه شنبه ۱۸ شهریورماه، زائران پیاده شهرستانهای فیروزآباد و خرامه، در قالب کاروانهای «کوچ عاشقانه» به این بارگاه منور حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع)، تجدید میثاق خواهند کرد و در ادامه، در شب این میلاد خجسته، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیم امام جمعه کوار، سخنرانی و سید محسن بنی فاطمی به مدیحهسرایی و قرائت دعای توسل میپردازد.
معاون فرهنگی حرم شاهچراغ (ع) در ادامه به برنامههای سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، اشاره و افزود: روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه، ساعت ۱۱ صبح، «زیارت حضرت رسول (ص) از بعید»، همراه با مدیحه سرایی کربلایی محمدرضا فرخی در حرم مطهر طنینانداز خواهد شد و در ادامه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، گروه تواشیح «سحاب» و گروه نقالی نوجوانان «دختران آفتاب» به اجرای برنامه میپردازند. همچنین از ساعت ۱۶ شادپیمایی ارادتمندان به ساحت مقدس اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، از میدان شهدا به سمت حرم مطهر، برگزار و مواکب مختلف در طول مسیر به زائران خدماترسانی خواهند کرد.
حجت الاسلام میرشکاری، در خصوص برنامههای شام ولادت، گفت: همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) و با حضور جمعی از ائمه جمعه و علمای اهل سنت، حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان به ایراد سخن خواهند پرداخت و سید محسن بنی فاطمی در ثنای پیامبر اعظم (ص)، مدیحهسرایی و مولودیخوانی میکند همچنین در این مراسم، ۳۰۰ کیلوگرم کیک خامهای بین زائران و مجاوران حرم مطهر، توزیع خواهد شد.
او ادامه داد: پنجشنبه ۲۰ شهریورماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، مراسم بزرگداشت شهدای گرانقدر ۱۷ شهریور و شهدای مظلوم یمن، با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان و قرائت دعای کمیل با نوای حاج حسن جوکار، در حرم مطهر برگزار خواهد شد.
برگزاری مسابقه قرآنی حفظ سوره محمد (ص)، اجرای ویژه برنامههای مختلف برای بانوان، کودکان و نوجوانان و همچنین برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله سیدمحمد مهدی دستغیب؛ تولیت فقید آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۱، از دیگر برنامههای گرامیداشت هفته وحدت در سّومین حرم اهلبیت (ع) است که معاون فرهنگی حرم مطهر به آنها اشاره کرد.