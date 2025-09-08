دهقان گفت: تلاش داریم با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی موجود، آزادراه تهران-شمال را تا کمتر از ۵ سال دیگر تکمیل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مراسم بهره‌برداری از باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال با تبریک ولادت رسول اکرم (ص) اظهار کرد: این پروژه عظیم با تلاش و غیرت مهندسان و کارگران ایرانی در حال تکمیل است و امروز به حمدلله همزمان با میلاد رسول اکرم (ص) این مسیر از منطقه ۲ افتتاح شد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به کیفیت بالای ساخت آزادراه تهران-شمال و ایمنی مسافران گفت: تلاش ما این بوده که از توان همه دستگاه‌ها برای پیشبرد این پروژه استفاده کنیم و امروز افتتاح این مسیر، نشان داد که می‌شود حتی کار‌های بزرگ را با همدلی در کشور به سهولت، انجام داد.

وی با بیان اینکه می‌توان از این مدل و توسعه آن در سایر پروژه‌های ملی استفاده کرد، گفت: منطقه ۳ آزادراه پیچیده‌ترین و سخت‌ترین منطقه آن است و در حال حاضر با توجه به طرح‌های مشاوران، هم‌اکنون دو گزینه مطرح است و ما تلاش داریم با درنظر گرفتن مشکلات زیست محیطی موجود، اجرای کار در این منطقه را زودتر از آنچه در اذهان است اجرا کنیم و می‌توانیم بخش باقی مانده را در کمتر از ۵ سال اجرا کنیم.

دهقان با اشاره به اینکه برای سرعت در اجرای این پروژه نیازمند تجهیزاتی همچون تی‌بی‌ام هستیم گفت: برای تامین این نیاز مقرر شده تی‌بی‌ام مختص این پروژه، از یک پروژه مشابه در یکی از کشور‌های همسایه تامین شود و تلاش داریم در تکمیل کار، اول از همه ایمنی و پس از آن سرعت در اجرای پروژه و همچنین کمترین هزینه اجرا و درنظرگرفتن ملاحظات زیست‌محیطی را در دستور کار قرار دهیم و برای این مهم، ناچاریم از تجهیزات به‌روز دنیا استفاده کنیم تا آزادراهی هوشمند را احداث کنیم.

منبع: بنیاد مستضعفان

برچسب ها: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، آزادراه تهران - شمال
