رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس از برگزاری برنامه‌های متنوع هفته وحدت در مساجد استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها از ۱۲ تا ۱۸ ربیع‌الاول اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی با بیان اینکه هفته وحدت نماد اتحاد و همدلی میان اهل تسنن و اهل تشیع است، افزود: در این مناسبت مهم که میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) به دو روایت در منابع دینی ذکر شده است، کانون‌های مساجد استان فارس برنامه‌های متنوعی را برگزار می‌کنند.

اوبرنامه‌های هفته وحدت در کانون‌های مساجد را شامل برگزاری محافل جشن و سرور میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مسابقات فرهنگی و ورزشی، اردو، محافل قرآنی و ختم صلوات، تجلیل از اعضای هم‌نام با نام مبارک پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و قدردانی از اعضای فعال اعلام کرد و افزود: سخنرانی ائمه جماعات بین‌الصلاتین نیز در این برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

امیدی همچنین از آذین‌بندی مساجد و معابر، برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، توزیع شیرینی و اجرای برنامه‌های زنده با همکاری اصحاب، پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و کمک‌های مردمی و خیرین خبر داد.

او یادآور شد: پویش سرود ملی «محمد امین» نیز در سطح کانون‌های مساجد کشور برگزار می‌شود و گروه‌های سرود فعال استان فارس با تولید اثر مورد نظر این پویش و بارگذاری آن در سامانه بچه‌های مسجد، در این رویداد مشارکت خواهند داشت.

منبع: کانون مساجد فارس

