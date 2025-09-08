سخنگوی شهرداری تهران از آغاز جشن‌های بزرگ وحدت اقوام با عنوان «ایران عزیز» از ۱۲ تا ۲۱ شهریور در دریاچه شهدای خلیج فارس همزمان با هفته وحدت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عبدالمطهر محمدخانی با بیان اینکه مدیریت شهری برنامه‌ای گسترده برای تزریق شادی، ارتقای نشاط اجتماعی و حمایت از هنر و فرهنگ ایرانی در دستور کار دارد. گفت: این رویداد‌ها با حضور چهره‌های مطرح موسیقی سنتی و پاپ، در نقاط شاخص شهر از جمله اسکله غربی دریاچه چیتگر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از رویداد‌های فرهنگی در فضای باز اظهار کرد: تهران شهری زنده است و مردم آن شایسته بهره‌مندی از برنامه‌های هنری باکیفیت هستند. پس از دو ماه عزاداری محرم و صفر، اکنون زمان آن رسیده که با حفظ حرمت این ایام، نشاط اجتماعی را به شهر بازگردانیم.

محمدخانی با بیان اینکه برنامه اجرا‌ها از ۱۲ شهریور هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۳ آغاز شده است توضیح داد: برنامه‌ها شامل سرود، نقالی، برنامه کودک، استندآپ کمدی، کنسرت موسیقی و. خواهد بود. کنسرت‌های خیابانی فرصتی است تا خانواده‌ها بدون دغدغه هزینه بلیت، در فضایی امن و شاد، از موسیقی فاخر ایرانی و آثار هنرمندان محبوب بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تاکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نه تنها به ارتقای فرهنگ عمومی کمک می‌کند، بلکه به رونق گردشگری شهری و اقتصاد محلی نیز یاری می‌رساند، عنوان کرد: گروه‌های موسیقی از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در اسکله غربی دریاچه چیتگر روی صحنه می‌روند. روز دوشنبه ۱۷ شهریور اجرای محمد معتمدی روی صحنه جشنواره ایران عزیز خواهد بود.

وی اضافه کرد: به ترتیب در شب‌های ۱۸ و ۱۹ شهریورماه گروه صد دف و علی لهراسبی اجرا خواهند داشت و پس از آن در شب‌های ۲۰ و ۲۱ شهریورماه طبق زمان بندی صورت گرفته گروه روناک و روزبه نعمت اللهی شب‌های پایانی اجرای این جشنواره را عهده‌دار خواهند شد.

محمدخانی ضمن تأکید بر اینکه موسیقی خیابانی تنها یک سرگرمی نیست، خاطرنشان کرد: این رویداد‌ها بستری برای معرفی هنرمندان جوان، احیای موسیقی اصیل ایرانی و ایجاد همبستگی اجتماعی است. ما می‌خواهیم تهران شهری باشد که در آن هنر در دسترس همه قرار گیرد، نه فقط در سالن‌های کنسرت.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: با آغاز این موج تازه از کنسرت‌های خیابانی، تهران در مسیر تبدیل شدن به شهری با هویت فرهنگی پویا و مردمی گام برمی‌دارد. مدیریت شهری امیدوار است که این برنامه‌ها، علاوه بر ایجاد لحظاتی شاد برای شهروندان، به الگویی برای سایر کلان‌شهر‌های کشور نیز تبدیل شود.

منبع: ایسنا

