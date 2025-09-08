سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد و گفت: خشکسالی‌ها و تنش‌های گسترده آبی مرز نمی‌شناسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افلاطونی امروز -دوشنبه ۱۷ شهریور- در دومین نشست شورای حکام مرکز بین‌المللی پایش و مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک که در محل این سازمان با حضور وزیر جهادکشاورزی، نمایندگانی از یونسکو و برخی سفرای کشور‌ها برگزار شد، افزود: تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی پلی میان آرمان‌های جهانی برنامه آب یونسکو و اقدامات عملی در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کنیم و دانش بومی و تجارب موفق حفاظت از آب و خاک را به جوامع محلی، روستایی و عشایری منتقل سازیم.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دستاورد‌های این مرکز در سال‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های علمی، چاپ مقالات و دستورالعمل‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک، ایجاد بانک داده‌ها و سیستم‌های پایش و همچنین مدل‌سازی برای درک بهتر ارتباط میان تغییر اقلیم، خشکسالی و احیای اراضی از مهم‌ترین اقدامات مشترک بوده است.

افلاطونی ادامه داد: راه پیش رو همچنان طولانی است و چشم‌انداز آینده باید بلندپروازانه‌تر باشد، بر این اساس سه محور اصلی در دستور کار قرار دارد.

وی، تقویت ظرفیت‌سازی و توسعه برنامه‌های آموزشی، ترویج نوآوری و پژوهش‌های کاربردی و ایجاد اتحاد‌های استراتژیک با بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی برای افزایش پایداری اقدامات را سه محور اصلی خواند.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با دعوت از نمایندگان کشور‌ها و آژانس‌های بین‌المللی برای مشارکت فعال در این برنامه‌ها تصریح کرد: موفقیت این مرکز بین‌المللی تنها در گرو تعهد و همکاری جمعی است و ما با هم می‌توانیم میراثی پایدار برای نسل‌های آینده بسازیم.

یونسکو شریک قابل اتکا برای مدیریت منابع آبی و حوزه‌های آبخیز در آینده است

ابا امانی، مدیر بخش علوم آب و دبیر هیدرولوژیک میان دولتی یونسکو نیز در سخنانی به صورت برخط در این نشست گفت: یونسکو یک شریک قابل اتکا در سال‌های آینده برای پیشبرد اهداف و برنامه در حوزه مدیریت منابع آبی و حوزه‌های آبخیز است.

وی افزود: کمبود آب مساله مهمی است که باید به آن توجه کرد و همکاری‌ها در این راستا میان کشور‌ها باید تقویت شود.

نماینده یونسکو خواستار مدیریت منابع آبی و حوزه‌های آبخیز در کشور‌های عضو مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک شد و تصریح کرد: برای مدیریت منابع آبی، باید دولت‌ها را ترغیب کنیم تا به اجرای برنامه‌های این مرکز کمک کنند.

امانی افزود: به طور حتم این سازمان یک شریک قابل اتکا در سال‌های آینده برای پیشبرد اهداف و برنامه در حوزه مدیریت منابع آبی و حوزه‌های آبخیز است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: سازمان منابع طبیعی ، خشکسالی ، تغییر اقلیم
خبرهای مرتبط
افتتاح ۲۵۰ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در هفته دولت
فائو آماده همکاری با ایران برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی
۲ میلیون هکتار به طرح‌های مرتعداری کشور اضافه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
راه‌اندازی قطار‌های باری در کریدور ITI؛ گامی بلند برای تسهیل تجارت منطقه‌ای
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته