رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: تست‌های مداری ماهواره «ناهید-۲» در حال انجام است و به زودی سایر بخش‌ها نیز بررسی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- ماهواره «ناهید-۲» به‌عنوان یکی از دستاورد‌های مهم صنعت فضایی کشور، پس از سال‌ها طراحی و توسعه، سرانجام در مدار قرار گرفت. این ماهواره‌ی مخابراتی که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده، گامی مهم در مسیر بومی‌سازی فناوری‌های فضایی و ارتقای توان ارتباطی کشور به شمار می‌رود. اکنون و پس از پرتاب موفق، بررسی‌های فنی بر روی زیرسیستم‌های آن آغاز شده تا عملکرد صحیح این سامانه ملی مورد تأیید قرار گیرد.

رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که تاکنون اکثر زیرسیستم‌های ماهواره «ناهید-۲» پس از پرتاب و استقرار در مدار با موفقیت آزمایش شده‌اند.

حسن سالاریه، گفت: «مراحل تست در مدار ماهواره ناهید-۲ در حال انجام است. بخش زیادی از سیستم‌های آن تاکنون با موفقیت آزمایش شده و به زودی بخش‌های باقی‌مانده نیز تست خواهد شد. پرتاب‌هایی هم در آینده نزدیک در دستور کار داریم، ان‌شاءالله.»

