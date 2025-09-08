درپی تصمیم اسپانیا برای بستن بنادر و حریم هوایی خود بر روی تسلیحات اسرائیلی، وزیر خارجه اسرائیل این کشور را به یهودستیزی متهم کرد!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل پس از آنکه پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، نُه اقدام با هدف توقف «نسل‌کشی در غزه» اعلام کرد، اسپانیا را به «یهودستیزی» متهم کرد.

ساعر با حمله به نخست وزیر اسپانیا خطاب به سانچز ادعا کرد: «تلاش دولت فاسد سانچز برای منحرف کردن اذهان عمومی از رسوایی‌های بزرگ فساد، از طریق کمپین مداوم ضد اسرائیلی و یهودستیزانه، برای همه آشکار است.»

او افزود: «یولاندا دیاز، معاون نخست‌وزیر اسپانیا و وزیر کار این کشور از ورود به اسرائیل ممنوع خواهد شد و اسرائیل هیچ‌گونه تماسی با او برقرار نخواهد کرد.»

پیش از این نخست‌وزیر اسپانیا اظهار داشت که «باید برای برقراری صلح در خاورمیانه تلاش کرد» و اشاره کرد که «تمام کار‌هایی که تا به حال انجام داده‌ایم، در کاهش رنج مردم فلسطین موفق نبوده است.»

او اعلام کرد: «ما تصمیم گرفتیم که بنادر اسپانیا را به روی کشتی‌های اسرائیلی که حامل سامانه‌های نظامی هستند، ببندیم. ما تصمیم گرفتیم که حریم هوایی خود را به روی تمام هواپیما‌هایی که حامل سلاح یا مهمات برای اسرائیل هستند، ببندیم. ما از پهلو گرفتن نفت‌کش‌هایی که ارتش اسرائیل را با سوخت تأمین می‌کنند، در بنادر اسپانیا جلوگیری خواهیم کرد.»

منبع: النشره