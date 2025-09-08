باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فایننشال تایمز روز دوشنبه به نقل از سه فرد آگاه گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم علیه چین به دلیل خرید نفت و گاز روسیه است. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا گفت که مذاکرات در مورد محتوای نوزدهمین بسته تحریم‌های روسیه دیروز آغاز شده و انتظار می‌رود شامل اقدامات ثانویه نیز باشد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیراً اروپا را تحت فشار قرار داده است تا خرید انرژی از روسیه را متوقف کند، همچنین فشار اقتصادی بر چین را به دلیل تأمین بودجه حیاتی برای اقتصاد روسیه افزایش دهد.

منابع اتحادیه اروپا به این رسانه گفتند که این مذاکرات در «مراحل بسیار اولیه» است و این اتحادیه همچنین انتظار دارد که ایالات متحده پکن را تحریم کند.