مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام‌کرد: تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس به دلیل بالا بودن حجم تردد وسایل نقلیه ممنوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل شهرستانک تا نساء و محدوده‌های گچسر و پل زنگوله در مسیر جنوب به شمال محور چالوس سنگین است.

بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا شهرستانک در آزادراه تهران - شمال و محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر‌های رفت و برگشت محور هراز سنگین است.

این گزارش می‌افزاید: تردد وسایل نقلیه از حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) در قطعه دو آزادراه تهران - شمال به دلیل اجرای عملیات عمرانی تا اطلاع بعدی ممنوع است.

گفتنی است، تردد در مسیر‌های رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت روان است.

بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج و حدفاصل مهرشهر تا گلدشت در آزادراه کرج - قزوین سنگین گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور

