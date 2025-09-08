باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل شهرستانک تا نساء و محدودههای گچسر و پل زنگوله در مسیر جنوب به شمال محور چالوس سنگین است.
بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا شهرستانک در آزادراه تهران - شمال و محدوده سهراهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز سنگین است.
این گزارش میافزاید: تردد وسایل نقلیه از حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) در قطعه دو آزادراه تهران - شمال به دلیل اجرای عملیات عمرانی تا اطلاع بعدی ممنوع است.
گفتنی است، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت روان است.
بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج و حدفاصل مهرشهر تا گلدشت در آزادراه کرج - قزوین سنگین گزارش شده است.
منبع: مرکز مدیریت راههای کشور