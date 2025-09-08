باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید خوش نمک، به تهیه کنندگی مقداد مومن نژاد و مسعود رجبیان به کارگردانی امیر طهرانی و با اجرای علی زرگر از سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

خوش نمک با ویژه برنامه ولادت پیامبر (ص) سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۲۱ الی ۲۳ با میهمانانی از جمله: امیر حسین مدرس به همراه پسرش ایلیا مدرس، کمدین‌های پیشین خوش نمک، حامد طاها، گروه دف نوازی، محمدرضا سرشار، مسعود فروتن، شاعران طنز پرداز و شاعران آیینی، بانوان عرصه دوبله، نخبه‌های المپیادی و ... پخش خود را آغاز می‌کند.

خوش نمک سه شنبه تا جمعه با دکوری متفاوت و آیتم‌های جذاب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود.