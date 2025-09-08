فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری مردی ۴۴ ساله خبر داد که در درگیری خانوادگی دختر ۶ ساله خود را به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ارسلان صبح زاهدی، فرمانده انتظامی لنگرود گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع خانوادگی در یکی از محلات این شهرستان، مأموران در محل حاضر شدند.
او افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد پدر ۴۴ ساله خانواده که دارای اعتیاد شدید بوده و در شرایط نامتعادل روحی قرار داشته، در جریان اختلافات خانوادگی با چاقو دختر ۶ سالهاش را از پای درآورده است.
فرمانده انتظامی لنگرود تصریح کرد: متهم بلافاصله توسط مأموران پلیس دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ صبح زاهدی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با افرادی که به دلیل سوءمصرف مواد و مشکلات خانوادگی امنیت و آرامش جامعه را خدشهدار میکنند برخورد خواهد کرد.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان