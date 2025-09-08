باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «انور العنونی»، سخنگوی اتحادیه اروپا، تایید کرد که تحریمهای اخیر آمریکا علیه سازمانهای غیردولتی فلسطینی «تاسفبار و غیرمنصفانه» است.
العنونی در گفتوگو با «العربیه/الحدث» امروز دوشنبه، افزود: «اعمال تحریم علیه این سازمانها با فعالیت مدافعان حقوق بشر که فعالان اصلی در ساختن جوامع و حمایت از ارزشهای دموکراسی محسوب میشوند، در تضاد است.»
او ادامه داد: «این افراد باید مورد حمایت قرار گیرند و حقوقشان محترم شمرده شود. حمله یا اعمال تحریم علیه قضات، مانند قضات دادگاه کیفری بینالمللی در این مورد، یا مقامات منتخب و کسانی که با دادگاه همکاری میکنند، غیرقابل قبول است.»
او همچنین اشاره کرد که ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به صلح، بر راهحل دو کشوری به عنوان تنها گزینه، اتفاق نظر دارند.
العنونی توضیح داد که اتحادیه اروپا خواستار آتشبس فوری در غزه و همزمان با آن، آزادی تمامی اسرا است. او همچنین از رژیم تروریستی اسرائیل خواست تمامی موانع در توزیع کمکهای انسانی در این منطقه را برطرف کند و ادعا کرد که اتحادیه اروپا به حمایت خود از تلاشهای بینالمللی با هدف کاهش بحران انسانی ادامه خواهد داد.
پیش از این «ترزا ریبرا»، معاون رئیس کمیسیون اروپا گذشته گفته بود که حملات رژیم تروریستی اسرائیل به غزه به منزله نسلکشی است و به این ترتیب، به اولین مقام کمیسیون اروپا تبدیل شد که این اتهام را علیه این رژیم تروریستی مطرح کرد.
در مقابل، رژیم تروریستی اسرائیل اظهارات ریبرا را که جنگ در غزه را «نسلکشی» توصیف کرده بود، محکوم کرد و او را به «سخنگوی تبلیغات حماس» متهم نمود.
منبع: العربیه