جلسه شورای تأمین با حضور اعضا و خانواده متوفی پس از وقوع خودکشی در محوطه جهاد کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از تشکیل فوری جلسه شورای تأمین با حضور اعضا و خانواده متوفی پس از وقوع خودکشی در محوطه جهاد کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: پرونده برای بررسی ابعاد قضایی و شناسایی علل حادثه در دستور کار قرار گرفت.

محسن دهقان، دادستان کهنوج، در این نشست با اشاره به توضیحات رئیس جهاد کشاورزی و کارشناس این اداره درباره علت مراجعه فرد متوفی اظهار داشت: «موضوع اصلاح طرح آبیاری تحت فشار دلیل حضور این فرد در جهاد کشاورزی اعلام شده است.»

وی خطاب به رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تأکید کرد: «پرونده این فرد باید به قید فوریت به دادستانی ارسال شود تا تحقیقات قضایی پیرامون علل و زمینه‌های وقوع حادثه آغاز گردد.»

دادستان کهنوج ضمن تسلیت به خانواده متوفی خاطرنشان کرد: «در صورت احراز هرگونه قصور احتمالی از سوی ادارات متولی، دستگاه قضایی با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.»

قابل ذکر است این مقام قضایی از مردم خواست اخبار را صرفا از طریق روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، پیگیری کنند.

