باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کاوه، دبیر نخستین رویداد پیچینگ آیفیلم، در نشست خبری با نمایندگان رسانهها، ضمن تبریک هفته وحدت اظهار کرد: این روزها مقارن با ۱۵۰۰امین سالروز میلاد حضرت رسول (ص) است که برای بشریت خیر و نیکی به همراه داشته است. همچنین ۱۵امین سالگرد تأسیس شبکه آیفیلم را پیش رو داریم که همگی فرصتی مغتنم برای کلید زدن این رویداد به شمار میروند.
وی افزود: براساس سند تحول سازمان صدا و سیما وظیفه داریم نقش عدالتگستری در تولید و توزیع آثار و امور رسانهای داشته باشیم. در حوزه صنایع وقتی قرار است محصول جدیدی تولید شود، صاحب ایده، نمونه محصول را در جمعی ارائه میکند و سرمایه برای تولید انبوه آن تأمین میکند؛ اما در صنایع خلاقه ما با محصول یکتا روبهروییم.
دبیر اولین دوره پیچینگ آیفیلم یادآور شد: گاهی اوقات پیش میآید که فردی اثر خلاقش را نتوانسته خوب ارائه کند و در این زمینه شبهه ایجاد میشود. بر این اساس شیوه چارچوب مندی برای ارائه ایده مطرح شده است که «پیچینگ» نامیده میشود و طی آن، صاحبان ایده در فرصتهای معینی با مخاطبان خودشان (سرمایهگذاران، خریداران و...) گفتوگو میکنند و چنانکه مرسوم است در یک مدت زمان هفتدقیقهای امکان ارائه برای یک کار فراهم میشود.
کاوه ادامه داد: ما انتظار داریم برای پیچینگ یک کلمه فارسی وجود داشته باشد. در داخل کشور باید هم صاحبان ایده بیاموزند که چگونه پیچ کنند و هم شنوندگان این بخش در جریان قرار بگیرند، تا فرصت تولید برای همه افراد توانمند بهطور عادلانه فراهم شود. در جلسه پیچینگ حتی این امکان وجود دارد که هر سرمایهگذار به اندازه خود سرمایهگذاری کند.
وی توضیح داد: پیچینگ برای محصول حرفهای برگزار میشود و آماتوری نیست؛ وقت سرمایهگذار اجازه نمیدهد که شنونده فردی صرفاً بالقوه فیلمساز باشد. ازاینرو شخص سخنران در جلسه پیچینگ باید اثبات کند میتواند کارش را به محصول نهایی (فیلم) تبدیل کند.
کاوه تصریح کرد: در این رویداد، پیچینگ را با فیلم کوتاه شروع کردیم و در این چارچوب فردی که صاحب طرح است، توضیحاتی تخصصی و روشمند میدهد، سرمایهگذاران میشنوند و بهطور شفاف چگونگی حمایت خود را از طرحهای موردپسندشان اعلام میکنند.
دبیر اولین دوره پیچینگ آی فیلم عنوان کرد: در یک مجموعه فرهنگی دیگر کشور، پیشتر این موضوع را در حوزه انیمیشن اجرا کردیم که برکات بسیار زیادی داشت و حجم زیادی از شرکتهای انیمیشنساز شناسایی شدند. در شبکه آیفیلم نیز این ایده مطرح شد تا تجربه پیچینگ را در بخش فیلم کوتاه انجام دهیم و با فیلمسازان ارتباط بگیریم.
کاوه یادآور شد: شبکه آیفیلم متشکل از چهار کانال است؛ فارسی و دری (آیفیلم ۲)، انگلیسی و عربی. گستره جغرافیاییای که از آن بازخورد میگیریم، شامل این چهار بخش است و این ظرفیت پای کار آمده تا با همکاری اهالی رسانه بتوان نقش گسترش عدالت در تولید و توزیع را تبیین و نمونه عینی ایجاد کرد.
وی اظهار کرد: ما اعلام میکنیم پس از انتشار رسمی فراخوان، از اول مهر این امکان برای فعالان حوزه فیلم کوتاه وجود دارد تا طرحها و ایدههای خود را در حوزه فیلم کوتاه، در سایت رویداد ثبت کنند و در ادامه، در ۹۰ روز سعی میشود با آموزشهای متعدد، اطلاعات و مهارتهای پیچینگ به آنان ارائه شود که البته بهطور برخط برگزار میشوند و افراد ثبتنام کننده از ایران و نقاط مختلف جهان، از آنها بهرهمند میشوند.
وی تصریح کرد: مقارن با جشنواره صبح، رویداد پیچ را برگزار میکنیم. در جریان رویداد از ظرفیت خریداران شرکتکننده در بخش بازار جشنواره فیلم صبح نیز بهرهبرداری میکنیم که ظرفیتی مهم و ارزشمند است و جنبه بینالمللی کار را تقویت میکنند. شبکه آیفیلم نیز فارغ از این رویداد، همچون دیگر شبکههای برونمرزی و معاونت سیما مخاطب این رویداد است و از صاحبان پلتفرمها و سرمایهگذاران و علاقهمندان در بخشهای مختلف دولتی و... نیز دعوت میشود. همچنین رایزنی میکنیم بخش خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشد.
به گفته کاوه، در دورههای بعد پیچ معکوس را هم خواهیم داشت؛ وقتی شبکهسازی با تولیدکنندگان ایجاد شود، سفارشدهندگان به میدان میآیند و پیچ معکوس هم محقق میشود.
وی با اشاره به نقش رسانهها در این بخش گفت: همه این موارد به تبیین اهالی رسانه نیاز دارد. بعد از تولید آثار، مصادف با هفته وحدت در سال آتی، جشن تلویزیونی برگزار میکنیم و به برگزیدگان جایزه میدهیم.
کاوه عنوان کرد: ما فیلتری برای طرح نداریم و تحت قانون اساسی ایران فعالیت میکنیم. طرحها بر این اساس تأیید میشود و سلیقهای عمل نمیکنیم. همچنین فرد باید اثبات کند توانمند است. به کسی که صرفاً ایدهای به فکرش رسیده، نمیتوانیم سرمایهگذار وصل کنیم و بعد متوجه شویم شخص کارش این نیست.
وی درباره تنوع مخاطبان طرحها در این حوزه، ادامه داد: ممکن است پلتفرمی بیاید و اثری که فلان شبکه نمیخواهد، او پخش کند؛ زیرا هرکسی برپایه مأموریت خودش اقدام میکند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تولید مشترک فیلم در آیفیلم با تاجیکستان گفت: شبکه آیفیلم، یک شبکه بازپخش صرف سریالها نیست. فیلمهای سینمایی هم در دایره توجه و پخش آیفیلماند و ما در هفته هشت فیلم سینمایی پخش میکنیم. ما ادارهکل تولیدات نمایشی معاونت برونمرزی را هم داریم که برای جذب مخاطب خارجی و داخلی تولیداتی دارد، مثل سریال ناریا یا گیلدخت و مجموعههایی که تولید و پخش شده و در راستای این سیاستها سریال، مینی سریال یا فیلم سینمایی هم میسازیم. آیفیلم هم در پس این تولید دنبال مخاطب خود است و قدم در مسیر سرمایهگذاری مشترک گذاشت که پیچیدگیهای خاص خود را دارد. فیلم «ماهی در قلاب» با این سیاست تولید شده است.
وی در ادامه به نمایندگان رسانهها گفت: ما برگزارکننده هستیم و ذائقه و سلیقهای را به این فرایند تزریق نمیکنیم؛ کمااینکه شبکه آیفیلم خودش از مستمعان جلسات پیچینگ خواهد بود. کار ما ایجاد فضای عرضه و تقاضاست و در هر دو سمت باید فرهنگسازی شود. این پدیده نوپاست و برگزارکننده فقط فرصت برای ملاقات تولیدکننده و عرضهکننده ایجاد میکند.
دبیر اولین دوره پیچینگ آیفیلم تصریح کرد: در کشورهای مختلف این روند (پیچینگ) در تولید آثار هنری وجود دارد. انجمن سینمای جوانان یا بخشهای مشابه دیگر هم میتوانند در یکی از بخشهای این رویداد قرار بگیرند. سکو کارش ایجاد ملاقات است؛ نمایندگان نهادهای متولی فیلم کوتاه و دستاندرکاران این حوزه میتوانند در هر دو سمت (عرضه یا تقاضا) حضور یابند. ما به این گفتمانسازی کمک و از ظرفیت هر دو طرف استفاده میکنیم.
وی افزود: در آیفیلم برنامه تخصصی برای حوزه فیلم کوتاه داریم که حضور فعالی در بخش فیلم کوتاه و شبکه ارتباطی گستردهای دارد و ایده برگزاری رویداد پیچینگ از این برنامه شروع شد. بر این اساس ما به این طرح رسیدیم که میتوانیم عامل جدی در ایجاد این سکوی تعامل بخش عرضه و تقاضا باشیم.
کاوه با بیان اینکه متقاضیان از کشورهای مختلف میتوانند در رویداد پیچینگ آیفیلم شرکت کنند، گفت: این فراخوان در گستره آیفیلم در کشورهای تاجیکستان، افغانستان و فارسیزبانان منطقه، انگلیسیزبانها و حوزه زبان عربی جذب علاقهمند میکند و مخاطبان ما از سراسر دنیا میتوانند در رویداد پیچینگ شرکت کنند. آیفیلم اینجا مستمع است و بر اساس مأموریتش در هریک از چهار بخش، اثری را ممکن است بپذیرد و پخش کند. همه این موارد با قرارداد پیش میرود و شکل کاملاً حقوقی دارد. ایدههای ثبتشده در سایت ما نیز جنبه قانونی دارد و میتوان به این ثبت استناد شود.
وی با بیان اینکه چنین رویدادهایی در دنیا سالهاست که برگزار میشود، توضیح داد: افق ما در سالهای آتی ورود افراد به فرایند سریالسازی و ساخت فیلم سینمایی است. در فیلم کوتاه توقف نمیکنیم و برای فیلم کوتاه هم در فراخوان چارچوبی داریم به این شکل که حداقل زمان فیلم کوتاه برای ارائه طرح ۵ دقیقه در نظر گرفته شده. با شناسایی این افراد ممکن است آنان را به تهیهکننده حرفهای وصل کنیم تا اثر بلند یا مینیسریال بسازند.
دبیر اولین دوره پیچینگ آیفیلم عنوان کرد: در این دوره فقط به فیلم کوتاه میپردازیم و انیمیشن مد نظر ما نیست. در چشمانداز ما انیمیشن وجود دارد؛ اما این دوره فقط بر فیلم کوتاه متمرکزیم.
کاوه گفت: بسته به کشورها و افراد درباره آنلاین یا حضوری بودن پیچینگ تصمیمگیری میشود. بسیاری از شرکتهای دنیا امروز تولیدات خود را از طریق پیچینگ میگیرند و این اتفاق آنلاین رخ میدهد. تلاش میکنیم تا جایی که بشود پیچینگ حضوری اتفاق بیفتد؛ اما آموزشهای ما قطعاً آنلاین خواهد بود، زیرا برای کاربر سخت است دو تا سه ماه برای آموزش حضور یابد.
در ابتدای این نشست شیدا اسلامی مدیر روابط عمومی این رویداد گفت: همزمان با ولادت حضرت رسول و ۱۵ امین سالگرد تأسیس آیفیلم شاهد برگزاری این رویداد با رویکرد فیلم کوتاه هستیم که در راستای سیاستهای کلان شبکه آیفیلم است.
وی افزود: میزبان اصلی این رویداد همکاران ما در شبکه آیفیلم هستند و رویداد پیچینگ آیفیلم پس از سه دوره برگزاری جشنواره صبح، گام بلند دیگر معاونت برونمرزی صداوسیما در مسیر تحقق اهداف آن در حوزه بینالملل محسوب میشود که این بار به طور ویژه بر حوزه فیلمسازی متمرکز است.