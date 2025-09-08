روسای جمهور روسیه و چین در اجلاس فوری بریکس به صورت ویدئویی سخنرانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و همتای چینی او، شی جین پینگ، به یک ارتباط ویدئویی به یک اجلاس اضطراری گروه بریکس (BRICS) که روز دوشنبه آغاز به کار کرد، پیوستند.
رسانههای متعدد گزارش دادند که این دو رهبر به جلسهای که توسط لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل تشکیل شد، پیوستند تا در مورد سیاستهای تجاری تحت تأثیر آخرین تصمیمات واشنگتن بحث کنند.
به گزارش ریانوووستی، موضوع دیگر در دستور کار این اجلاس، مناقشه اوکراین است که در حال حاضر توسط لولا و شی جین پینگ در حال بحث است.
منبع: ریانووستی