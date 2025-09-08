باشگه خبرنگاران جوان الیاس گندمی _ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح نقش خط ریلی در توسعه ترازیت بین المللی در منطقه آزاد پرداخت و گفت: راهآهن نه تنها یک ابزار حملونقل، بلکه شاهراه توسعه و عدالت اقتصادی برای ایران است
حسین گروسی با یادآوری اظهارات رییس جمهور در جریان سفر با قطار سریعالسیر چین مبنی بر اینکه «تلاش میکنیم تمام مسیرهای کشور را با راهآهن به هم وصل کنیم» گفت: رییس جمهور با این جمله به یکی از بنیادیترین زیرساختهای آینده کشور اشاره کرد، موضوعی که برای منطقه آزاد ماکو اهمیت مضاعفی دارد.
وی پروژه خط ریلی تبریز – چشمه ثریا را به حلقه مفقودهای تشبیه کرد که تکمیل آن، ایران را به شاهراه اصلی اتصال چین به اروپا تبدیل میکند گفت: ایران از طریق این خط ریلی به یک مسیر ریلی یکپارچه و بدون توقف تبدیل میشود.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با تاکید بر اینکه سرعت، امنیت و هزینه پایین حملونقل ریلی، عامل اصلی جذب سرمایهگذاری و تجارت بینالمللی در جهان است گفت: ماکو دقیقاً در قلب این کریدور جهانی قرار دارد.
وی با هشدار نسبت به تهدید کریدور زنگزور، به تشریح مزیتهایی خط ریلی تبریز-چشمه ثریا پرداخت و گفت: مسیر ایران یکپارچه، کاملاً ریلی و بدون توقف است، در حالی که زنگزور یک کریدور ترکیبی است که به ناچار نیازمند حملونقل دریایی در خزر با اسکلههای رورو خواهد بود که افزایش زمان، افزایش هزینه و کاهش جذابیت برای صاحبان کالا را به همراه دارد، در حالی که سرمایهگذاران و فعالان لجستیک بهدنبال سادهترین و کوتاهترین مسیر هستند و آن مسیر بدون تردید از ایران میگذرد.
گروسی در خصوص جایگاه منطقه آزاد ماکو در تکمیل شبکه ریلی گفت: ماکو «دروازه ایران به اروپا» ست. اینجا جایی است که خط ریلی چین میتواند بدون توقف به اروپا متصل شود. با تکمیل پروژههای زیربنایی از جمله مرکز لجستیک یک هزار و ۸۲۰ هکتاری که ۷۰ درصد آن آماده بهرهبرداری است، شهرک انرژی ۱۵۰۰ مگاواتی و قطب دیتاسنتر شمالغرب، ماکو نهتنها نقطه ترانزیتی بلکه یک هاب سرمایهگذاری و تولید صادراتمحور خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه حجم مبادلات چین با اروپا بیش از یک هزار میلیارد دلار است گفت: اگر تنها ۱۰ درصد این مبادلات از مسیر ایران بهویژه منطقه آزاد ماکو عبور کند، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار عاید کشور خواهد شد و این فرصتی استثنایی است که میتواند اقتصاد ملی را متحول و ماکو را به مرکز مبادلات شرق آسیا و اروپا تبدیل کند.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با تاکید بر اینکه تسریع در آغاز بهکار خط ریلی تبریز – چشمه ثریا، نه تنها یک پروژه منطقهای، بلکه یک مطالبه ملی است گفت: این خط، ایران را به مهمترین مسیر ریلی جهان یعنی چین–اروپا پیوند میدهد و منطقه آزاد ماکو را به یکی از قطبهای استراتژیک تجارت جهانی تبدیل میکند.