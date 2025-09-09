عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک واسکان متصل شده که یکی از آنها توانیر است تا از طریق آن بتوانیم مصرف برق مشترکان پر مصرف را کنترل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - جلال ایری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه استفاده از تمامی ظرفیت های سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم ترین سامانه ها د رحوزه بهبود وضعیت بازار مسکن بسیار ضروری و الزامی است گفت: تمامی دستگاه ها باید هرچه سریعتر به این سامانه متصل شده تا شاهد شناسایی خانه های خالی و برنامه ریزی بهتر برای بازار مسکن باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر هنوز برخی از دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و شهرداری‌ها هنوز به سامانه املاک و اسکان اتصال پیدا نکردند و همین امر خود باعث عقب ماندگی در این بخش شده است.

او با اشاره به اینکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره باید تمامی دستگاه ها در جهت تکمیل سامانه املاک اسکان به این سامانه متصل شوند افزود: قانون، مدیران دستگاه‌ها را موظف به اجرای تکالیف خود کرده است. وقتی قانونی تصویب می‌شود و وظایفی برای دستگاه‌ها مشخص می‌شود، مدیران موظف به اجرای آن هستند و عدم اجرای آن تخلف محسوب می‌شود. این مسأله کاملاً صراحت قانونی دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه هنوز برخی از دستگاه ها از جمله توانیر و بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند افزود: عدم اتصال این دستگاه ها زمینه ساز افزایش میزان مصرف منابع انرژی شده است در صورتی که اگر این دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل می شده اند به طور قطع ما شاهد بهبود وضعیت مصرف برق شده و برای مشترکان پر مصرف هم قبوض نجومی هم صادر می شد.

ایری گفت: در حال حاضر باید تمامی دستگاه ها برای تکمیل شدن هرچه سریعتر این سامانه پای کار آمده تا در آینده بازار مسکن هم در این بخش به سمت رونق هدایت شود.

برچسب ها: مصرف برق ، تولید برق
رشد ۴.۴۷ درصدی برق تحویلی به سیمانی‌ها از ابتدای تابستان تا نیمه شهریورماه
تنفیذ نخستین قرارداد پتروشیمی برای توسعه میدان‌های گازی؛ به‌زودی
سهم ۷۷ درصدی بورس انرژی در معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی
۰۷:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اره وقتی ما در سامانه املاک و اسکان ثبت نام می کنیم شماره قبض برق می خواهد که ما همه را یک عدد شش رقمی می زنیم و تایید می کند سامانه
پرداخت مطالبات گندم‌کاران از ۱۵۰ همت گذشت