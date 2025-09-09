باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - جلال ایری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه استفاده از تمامی ظرفیت های سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم ترین سامانه ها د رحوزه بهبود وضعیت بازار مسکن بسیار ضروری و الزامی است گفت: تمامی دستگاه ها باید هرچه سریعتر به این سامانه متصل شده تا شاهد شناسایی خانه های خالی و برنامه ریزی بهتر برای بازار مسکن باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر هنوز برخی از دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و شهرداری‌ها هنوز به سامانه املاک و اسکان اتصال پیدا نکردند و همین امر خود باعث عقب ماندگی در این بخش شده است.

او با اشاره به اینکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره باید تمامی دستگاه ها در جهت تکمیل سامانه املاک اسکان به این سامانه متصل شوند افزود: قانون، مدیران دستگاه‌ها را موظف به اجرای تکالیف خود کرده است. وقتی قانونی تصویب می‌شود و وظایفی برای دستگاه‌ها مشخص می‌شود، مدیران موظف به اجرای آن هستند و عدم اجرای آن تخلف محسوب می‌شود. این مسأله کاملاً صراحت قانونی دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه هنوز برخی از دستگاه ها از جمله توانیر و بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند افزود: عدم اتصال این دستگاه ها زمینه ساز افزایش میزان مصرف منابع انرژی شده است در صورتی که اگر این دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل می شده اند به طور قطع ما شاهد بهبود وضعیت مصرف برق شده و برای مشترکان پر مصرف هم قبوض نجومی هم صادر می شد.

ایری گفت: در حال حاضر باید تمامی دستگاه ها برای تکمیل شدن هرچه سریعتر این سامانه پای کار آمده تا در آینده بازار مسکن هم در این بخش به سمت رونق هدایت شود.