باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش شرکت اه آهن جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با مامت آکمامدوف وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، از آمادگی کامل ایران برای ایفای نقش محوری در دیپلماسی ریلی منطقه‌ای خبر داد.

وی گفت که ایران می‌تواند کشور‌های عضو CIS را از طریق شبکه ریلی داخلی به آب‌های آزاد جنوب و همچنین خطوط ریلی اروپا متصل کند.

ذاکری در ادامه، کریدور‌های عبوری از ایران را معرفی کرد و بر لزوم توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد. او افزایش مبادلات ریلی ایران و ترکمنستان از مسیر شاخه جنوبی دریای خزر را ضروری دانست.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به توافق با راه‌آهن چین، از افزایش تعداد قطار‌های حامل بار‌های صادراتی و ترانزیتی این کشور خبر داد. به گفته او، تا پایان سال جاری، ورود ۳۰۰ قطار باری از چین به ایران پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی برای بازگشت این قطار‌ها با بار صادراتی ایران در حال انجام است.

وی همچنین از توسعه اتصال ریلی ایران به ترکیه گفت و اشاره کرد که راه‌آهن ترکیه در حال ساخت خط آهن کارص–اغدیر است که تنها سه تا هفت کیلومتر با شبکه ریلی ایران فاصله خواهد داشت.

ذاکری به پروژه راه‌آهن تبریز–مرند–چشمه‌ثریا اشاره کرد و گفت این مسیر ۲۷۰ کیلومتری تاکنون ۵۰ کیلومتر پیشرفت داشته و پیش‌بینی می‌شود طی ۳ تا ۴ سال آینده تکمیل شود.

او پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان را نیز از طرح‌های مهم برای تسهیل مبادلات کریدور شمال–جنوب دانست و گفت بلاروس نیز برای اتصال به این مسیر و استفاده از آب‌های آزاد جنوب ایران و پاکستان استقبال کرده است.

مدیرعامل راه‌آهن در پایان از ترکمنستان و قزاقستان دعوت کرد تا از ظرفیت‌های این شبکه ریلی برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای استفاده کنند.