جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، از آمادگی کامل کشورمان برای ایفای نقش محوری در دیپلماسی ریلی و اتصال کشور‌های آسیای میانه به شبکه ریلی اروپا و آب‌های آزاد جنوب ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش شرکت اه آهن جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با مامت آکمامدوف وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، از آمادگی کامل ایران برای ایفای نقش محوری در دیپلماسی ریلی منطقه‌ای خبر داد.

وی گفت که ایران می‌تواند کشور‌های عضو CIS را از طریق شبکه ریلی داخلی به آب‌های آزاد جنوب و همچنین خطوط ریلی اروپا متصل کند.

ذاکری در ادامه، کریدور‌های عبوری از ایران را معرفی کرد و بر لزوم توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد. او افزایش مبادلات ریلی ایران و ترکمنستان از مسیر شاخه جنوبی دریای خزر را ضروری دانست.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به توافق با راه‌آهن چین، از افزایش تعداد قطار‌های حامل بار‌های صادراتی و ترانزیتی این کشور خبر داد. به گفته او، تا پایان سال جاری، ورود ۳۰۰ قطار باری از چین به ایران پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی برای بازگشت این قطار‌ها با بار صادراتی ایران در حال انجام است.

وی همچنین از توسعه اتصال ریلی ایران به ترکیه گفت و اشاره کرد که راه‌آهن ترکیه در حال ساخت خط آهن کارص–اغدیر است که تنها سه تا هفت کیلومتر با شبکه ریلی ایران فاصله خواهد داشت.

ذاکری به پروژه راه‌آهن تبریز–مرند–چشمه‌ثریا اشاره کرد و گفت این مسیر ۲۷۰ کیلومتری تاکنون ۵۰ کیلومتر پیشرفت داشته و پیش‌بینی می‌شود طی ۳ تا ۴ سال آینده تکمیل شود.

او پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان را نیز از طرح‌های مهم برای تسهیل مبادلات کریدور شمال–جنوب دانست و گفت بلاروس نیز برای اتصال به این مسیر و استفاده از آب‌های آزاد جنوب ایران و پاکستان استقبال کرده است.

مدیرعامل راه‌آهن در پایان از ترکمنستان و قزاقستان دعوت کرد تا از ظرفیت‌های این شبکه ریلی برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای استفاده کنند.

برچسب ها: راه آهن ، حمل و نقل ریلی
خبرهای مرتبط
غفلت ۴۰ ساله در لجستیک راه آهن/ رتبه ۱۲۵ لجستیک ایران در جهان
چینی‌ها پاسخ مثبت دهند برقی شدن راه آهن تهران- مشهد کلید می‌خورد
بهره‌برداری از ۲۰ کیلومتر محور قدیم تهران _ قم تا دو ماه آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در ایستگاه پایانی قرار گرفت
فراهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
اعمال شرایط جدید صدور دسته چک از امروز
از آرد نانوایی در قنادی‌ها استفاده می‌شود؟+ فیلم
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
علت طولانی شدن پروژه آزاد راه تهران _ شمال چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ شهریور ماه
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
آخرین اخبار
تکمیل بخشی از کریدور دریا به دریا از طریق آزاد راه تهران- شمال+ فیلم
۹۰ درصد تجهیزات گلخانه در داخل تولید می شود+فیلم
صادرات محصولات گلخانه به ۳۵۰ میلیون دلار رسید +فیلم
تنفیذ نخستین قرارداد پتروشیمی برای توسعه میدان‌های گازی؛ به‌زودی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ شهریور ماه
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از مسیر شمال به جنوب محور چالوس
تسهیل مبادلات تجاری و کاهش زمان ارزیابی انطباق کالا‌ها و خودرو‌های وارداتی
مقابله با خشکسالی و تغییر اقلیم نیازمند تداوم همکاری‌های بین‌المللی است
طرح تشدید نظارت بر عرضه نوشت‌افزار از ۱۵ شهریور اجرا می‌شود
آزادراه تهران-شمال تا کمتر از ۵ سال دیگر تکمیل می‌شود
تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی آغاز شد
بهره‌برداری از ۱۷۰ کیلومتر آزادراه تا پایان ۱۴۰۴
۱۱ و نیم کیلومتر از قطعه دوم آزادراه تونل و پل است
پرداخت مطالبات گندم‌کاران از ۱۵۰ همت گذشت
تفاهمات جدید گمرکات ایران و عراق برای تسهیل و توسعه تجارت میان دو کشور
افزایش ۵۶ هزار و ۶۱۹ واحدی شاخص کل بورس
ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی در کشور
نیاز فوری به ۵۰ همت منابع مالی برای نوسازی شهرک‌های صنعتی
زمان ثبت سفارش چهارمین مرحله پیش فروش سکه طرح بانک مرکزی تا فردا تمدید شد
واگذاری عوامل تولید به صندوق بیمه محصولات کشاورزی دنبال می‌شود
باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال افتتاح شد+ فیلم
بهره‌برداری از ۲۰ کیلومتر محور قدیم تهران _ قم تا دو ماه آینده
پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است؛ مراقب کلاهبرداران باشید
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان
شیوه نامه سقف اعتباری چک در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
علت طولانی شدن پروژه آزاد راه تهران _ شمال چیست؟
اعمال شرایط جدید صدور دسته چک از امروز
ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
بسته ۳۰ همتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شناسایی پهنه‌های معدنی
فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری در کشور