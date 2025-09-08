سخنگوی مرکز مبادله ایران از ثبت سفارش ۴۰۰ هزار سکه در پیش فروش مرکز مبادله ایران تا ساعت ۱۷ امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: از ساعت ۱۲ تا ۱۷ امروز، ثبت نام موفق بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه طلا از سوی متقاضیان و از طریق سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ایران انجام شده است.

در حال حاضر سامانه به صورت روان و بدون هیچ مشکلی در حال ثبت سفارش‌های متقاضیان است البته متقاضیانی که واریز وجه را در مهلت مقرر انجام داده‌اند، می‌توانند تا ساعت ۱۴ فردا اقدام به ثبت سفارش سکه کنند. 

 تمدید دوره ثبت سفارش پیش فروش سکه جهت ایجاد اطمینان و آسوده خاطری متقاضیان صورت گرفته است.

کلیه متقاضیانی که جهت شرکت در مرحله چهارم پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی پول واریز کرده و ثبت سفارش انجام دهند سکه دریافت خواهند کرد.

برچسب ها: بازار سکه ، خرید سکه
