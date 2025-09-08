باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- به گفته فرمانپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، این اقدام بخشی از برنامههای جامع محیط زیست استان برای تقویت زیرساختهای حفاظتی و نظارتی است.
وی اظهار داشت: با راهاندازی مجدد این سامانهها، امکان رصد دقیقتر زیستگاهها و پایش لحظهای وضعیت گونههای جانوری فراهم شده است.
وی همچنین از پیگیری برای ایجاد مرکز پایش و مانیتورینگ حوزه محیط زیست انسانی خبر داد و افزود: این مرکز قادر خواهد بود وضعیت صنایع، کیفیت هوا، ریزگردها و سایر دادههای محیط زیستی استان را بهطور متمرکز و هوشمند پایش کند.
فرمانپور با اشاره به اهمیت این تجهیزات در مدیریت مناطق حفاظتشده خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، حفاظت از ۴۶۰ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت لرستان نیازمند ۴۶۰ محیطبان است، اما در حال حاضر تنها ۱۲۰ محیطبان در استان فعالیت دارند.
او اضافه کرد: برای جبران این کمبود، مجوز جذب حدود ۲۰ نیروی جدید از طریق آزمون استخدامی اخذ شده است.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، فعالسازی دوباره دوربینها علاوه بر ارتقای توان حفاظتی، نقش مؤثری در مستندسازی و ثبت رفتار گونههای نادر و در معرض خطر استان خواهد داشت؛ اقدامی که میتواند هم به توسعه دانش محیط زیست و هم به مدیریت بهتر تنوع زیستی لرستان کمک کند.