باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه دولتی شینهوا، شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، روز دوشنبه در سخنرانی در اجلاس مجازی گروه بریکس، از کشورهای عضو خواست تا از سیستم تجارت چندجانبه محافظت کرده و در برابر همه اشکال حمایتگرایی مقاومت کنند.
شی همچنین از کشورهای بریکس خواست تا از مزایای خود بهره برداری کنند و همکاری در زمینههای مختلف از جمله تجارت و اقتصاد، مالی و فناوری را عمق بخشند.
او گفته است: «هر چه کشورهای بریکس همکاری نزدیکتری داشته باشند، اعتماد به نفس، گزینهها و نتایج مؤثرتری برای مقابله با ریسکها و چالشهای خارجی خواهند داشت.»
منبع: رویترز