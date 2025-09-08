پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا از تعلیق تمامی خدمات مربوط به معرفی و اخذ اسناد اتباع از هفدهم شهریورماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پس از تکمیل مراحل اداری و تعیین تکلیف متقاضیان قبلی، نسبت به ارائه مهر مورد نیاز در برگههای معرفی برای خروج از کشور یا اخذ اسناد از مراجع ذیربط اقدام خواهد شد.
همچنین بر اساس آخرین اطلاعیههای مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، دارندگان برگههای سرشماری که عمدتاً تا پایان اسفند ۱۴۰۳ اعتبار داشتهاند، ملزم به خروج از کشور هستند. خانوادههای دارای فرزند دانشآموز تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ مهلت داشتند تا پس از دریافت برگه خروج، کشور را ترک کنند، در حالی که سایر خانوادهها تنها ۱۵ روز پس از دریافت برگه خروج مهلت داشتهاند.
اتباع دارای برگه سرشماری باید برای دریافت برگه خروج به دفاتر کفالت یا پیشخوان دولت مراجعه کنند، اما تنها پس از دریافت نوبت از طریق سامانه kanoonnobat.ir یا از طریق پیامک و اطلاعیههای اداره کل امور اتباع استان. عدم رعایت این مقررات منجر به بازداشت، اخراج اجباری و ثبت نام در فهرست سیاه برای حداقل ۵ سال خواهد شد.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۶۹ نفر از اتباع افغانستانی طبق خود اظهاری خودشان دارای برگه سرشماری هستند، افزود: سال گذشته اعلام کردهایم که برگههای سرشماری از امسال دیگر هیچ اعتباری ندارند و تاکنون ۵۰ درصد از این افراد که دارای برگه سرشماری هستند، برگه خروج از کشور گرفتهاند.