وزارت خارجه طالبان از دولت‌های مختلف، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای امدادرسان به‌خاطر پیام‌های تسلیت و کمک‌های انسانی‌شان به زلزله‌زدگان شرق افغانستان قدردانی کرد.

 
باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه طالبان امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) با انتشار پیامی در ایکس نوشت: وزارت خارجه طالبان از پیام‌های تسلیت و همکاری‌های انسانی ارائه‌شده توسط کشورها و نهادهای امدادرسان در پاسخ به تلفات و خسارات مالی ناشی از زلزله اخیر در شرق افغانستان، قدردانی می‌‌کند.

یکشنبه شب هفته گذشته (۹ شهریور) زلزله‌ ۶ ریشتری در ولایات شرق افغانستان به وقوع پیوست که از این رویداد مرگبار، بیش از ۲۲۰۰ کشته و حدود ۴۰۰۰ هزار زخمی گزارش شده است.

در پی وقوع این رویداد، کشورها و سازمان‌های مختلف برای همدردی با آسیب‌دیدگان پیام تسلیت صادر کردند و از سوی دیگر، برای ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مناطق آسیب‌دیده اعلام آمادگی نمودند.

بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هفت کشور به آسیب دیدگان زمین‌لرزه ولایت‌های شرقی افغانستان نزدیک به ۲۵ میلیون دلار کمک کرده‌اند.

سازمان ملل متحد از صندوق اضطراری‌اش، ۱۰ میلیون دلار، چین ۷.۲ میلیون دلار، آلمان ۲.۵ میلیون دلار، انگلیس، ۱.۳ میلیون دلار، اتحادیه اروپا ۱.۱ میلیون دلار، استرالیا و کره جنوبی دو میلیون دلار، ایرلند ۵۸۰ هزار دلار و ترکیه ۵۰۰ هزار دلا به آسیب دیدگان زمین‌لرزه ولایت‌های شرقی افغانستان کمک کرده اند.

برخی کشورها هم، کمک‌های غیر نقدی به افغانستان فرستاده‌اند که شامل ایران، روسیه، قطر، امارات متحده عربی، پاکستان، ژاپن، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه، بنگلادش، ازبکستان، عربستان، هند می‌شوند‌‌

شمار دیگر از کشورها مواد غذایی، لوازم بهداشتی و چادر به آسیب دیدگان زمین‌لرزه در افغانستان از طریق زمین، راه آهن و هوا کمک فرستادند.

سفیر ایران می‌گوید که دومین محموله کمک ایران به افغانستان انجام شده است.

علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان گفته است: «حدود پنجاه تن مواد غذایی و اقلام بهداشتی و پتو هست که تحویل خواهد شد.»

با این حال، برخی از آسیب دیدگان نگران نرسیدن کمک‌ها به نیازمندان استند.

افزون بر این، کمبود پزشک زن، زنان آسیب دیده و زخمی را در ولایت کنر با مشکل جدی روبرو کرده است.

آمریکا که زمانی بزرگترین کمک کننده افغانستان شمرده می‌شد و در صدر کشورهای کمک‌کننده قرار داشت، پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ کمک‌های بشردوستانه‌اش به افغانستان قطع شده است.

