باشگاه خبرنگاران جوان_حجتالاسلام والمسلمین احمد عظیمی عصر امروز در گفتوگویی خبری، اظهار کرد: در آستانه 1500 سالگی میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در سطح استان قم طراحی و اجرا خواهد شد.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته وحدت بیان کرد: اهم اقدامات مراسم شب و شام میلاد، هماهنگی با آستان مقدس حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران برای اجرای مراسم است.
وی در ادامه افزود: برگزاری جشن بزرگ "مهمانی امت احمد" با حضور اقشار مختلف مردم و نخبگان فرهنگی و مذهبی در پیادهروی طریق المهدی از مسیر معنوی 6 کیلومتری حرم مطهر حضرت معصومه(س) مسجد مقدس جمکران انجام میشود.
عظیمی به اجرای حمل پرچم بزرگ نقشه غزه در مسیر پیادهروی اشاره کرد و گفت: این پرچم بهعنوان نماد همبستگی با ملت مظلوم فلسطین در مسیر چرخانده میشود، همچنین برگزاری ویژهبرنامه نوجوانان با محوریت جنگ 12 روزه غزه و تبیین مقاومت اسلامی، استقرار مواکب پذیرایی و خدمات فرهنگی در طول مسیر جهت خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان صورت میگیرد.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته وحدت مطرح کرد: آغاز رسمی برگزاری جلسات اخلاق با حضور علمای برجسته اخلاق در 50 مسجد شاخص استان قم، ارائه مباحث اخلاقی با محوریت سبک زندگی و سیره نبوی، با هدف ارتقای معنویت و انس با معارف اهلبیت (ع)، همچنین برنامههای جانبی و خدماتی، اجرای برنامههای فرهنگی، قرآنی و استیجی با حضور هنرمندان، قاریان و گروههای مردمی از دیگر برنامههای این مراسم است.
وی در پایان به برگزاری ویژهبرنامههای کودکان و نوجوانان شامل مسابقات، نمایشها و فعالیتهای آموزشی اشاره کرد و گفت: حضور مبلغین و مبلغات جهت پاسخگویی و تبیین معارف نبوی، مشارکت ادارات و سازمانهای خدماتی جهت پاسخگویی به شهروندان و ارائه خدمات مشاورهای نیز در این روز مبارک انجام خواهد شد.