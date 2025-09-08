اسپانیا سفیر خود در تل‌آویو را فراخواند و به «افترای ضد یهودی» اسرائیل اعتراض کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ساعاتی پس از آنکه گیدعون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، دولت اسپانیا را به دلیل اقدامات جدیدش علیه کشتی‌ها و هواپیما‌های عازم اسرائیل به دلیل جنگ در غزه، «ضد یهودی» خواند، وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که سفیر خود در تل‌آویو را برای مشورت فراخوانده است.

وزارت خارجه اسپانیا روز دوشنبه گفت: «دولت اسپانیا به شدت اتهامات دروغین و افتراآمیز ضد یهودی که توسط اسرائیل علیه اسپانیا و مردم اسپانیا مطرح شده است را رد می‌کند.»

این بیانیه همچنین ممنوعیت ورود دو عضو دولت اسپانیا به اسرائیل را «غیرقابل قبول» خواند.

اسرائیل روز دوشنبه به دلیل انتقادات شدید یولاندا دیاز، معاون نخست‌وزیر، و سیرا رگو، وزیر امور جوانان و کودکان، از اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی، علیه آنها ممنوعیت ورود و تحریم‌های شخصی اعمال کرد.

این بیانیه با استناد به اعلام نخست‌وزیر اسپانیا، پدرو سانچز، درباره ۹ اقدام جدید علیه اسپانیا گفت که این اقدامات بازتاب نظر اکثریت جامعه اسپانیا است و در چارچوب حاکمیت آن و در راستای دفاع از صلح، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل اتخاذ شده است.

سانچز در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که اگرچه اسپانیا از سال ۲۰۲۳ ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل را اعمال کرده است، اما دولت اکنون به طور فوری یک ممنوعیت «دائمی» را اجرایی خواهد کرد.

مادرید همچنین ورود و استفاده کشتی‌های حامل سوخت برای نیرو‌های اسرائیلی را از بنادر اسپانیا منع خواهد کرد. عبور هواپیما‌های حامل تجهیزات نظامی نیز از حریم هوایی اسپانیا ممنوع خواهند شد.

سایر اقدامات شامل ممنوعیت واردات از سکونتگاه‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و غزه، محدود کردن خدمات کنسولی اسپانیا به شهروندان اسپانیایی ساکن در سرزمین‌های اشغالی به حداقل ممکن، و افزایش حضور اسپانیا در رفح با اعزام نیرو‌های اضافی و پروژه‌های مشترک جدید با سازمان خودگردان فلسطین برای ارائه غذا و دارو می‌شود.

این بیانیه با رد ادعا‌های اسرائیل خاطرنشان کرد که دولت اسپانیا متعهد به مبارزه با یهودستیزی و نژادپرستی و کشوری است که هیچ جایی برای تبعیض از هر نوعی در آن وجود ندارد.

دولت اسپانیا با ابراز حمایت از راه حل دو دولتی، از اسرائیل خواست که اشغال غزه و کرانه باختری را پایان دهد، خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی را متوقف کند و محاصره غزه را برچیند.

این بیانیه افزود: «دولت اسپانیا در دفاع از صلح، حقوق بین‌ملل و حقوق بشر مرعوب نخواهد شد.»

منبع: تی آر تی

