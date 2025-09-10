باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در حالی که رژیم صهیونیستی در آستانه تشدید حملات خود به نوار غزه قرار دارد، دونالد ترامپ، با صدور «آخرین هشدار» به حماس، تلاشی دیپلماتیک برای پایان جنگ را آغاز کرده که با هشدارهای تند مقامات صهیونیستی و واکنش مثبت حماس همراه شده است.
ترامپ، که در پیام خود در شبکه اجتماعی تروثسوشال بر بازگشت گروگانها و پایان جنگ تأکید کرده، بدون افشای جزئیات شروط، رژیم صهیونیستی را به عنوان شریک موافق معرفی میکند، در حالی که حماس را با تهدیدهای آشکار روبهرو میسازد. این رویکرد که از سوی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، از طریق کانالهای غیررسمی پیگیری شده، نهتنها اعتماد حماس را جلب نکرده، بلکه ریشه در بیاعتمادی عمیق این گروه به ایالات متحده دارد؛ بیاعتمادیای که پس از آزادی گروگان آمریکایی ایدان الکساندر و عدم فشار جدی واشنگتن بر تلآویو برای توقف جنگ، تشدید شده است.
این شروط، که شامل آزادی ۴۸ گروگان در مقابل توقف موقت درگیریها و آزادی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ زندانی فلسطینی است، ظاهراً بر پایه مذاکرات آینده برای خلع سلاح حماس و عقبنشینی ارتش رژیم از غزه بنا شده، اما در عمل، به رژیم صهیونیستی اجازه میدهد تا با تضمین آمریکا، عملیات نظامی خود را بدون عواقب جدی ادامه دهد. این طرح نهتنها حماس را در موقعیت دفاعی قرار میدهد، بلکه به رژیم صهیونیستی فرصت میدهد تا با ادعای «پذیرش شروط ترامپ»، حمایت بینالمللی را حفظ کند. آینده این ابتکار، با توجه به سابقه شکست مذاکرات قبلی و فشارهای داخلی ترامپ برای نمایش قدرت، به بنبست دیپلماتیک منجر خواهد شد، مگر اینکه فشارهای جهانی بر واشنگتن افزایش یابد و حماس با حمایت محور مقاومت، بر شروط عادلانه پافشاری کند.
در حالی که تلاشهای دیپلماتیک ترامپ در هالهای از ابهام قرار دارد، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، با صدور هشداری تند و تهدیدآمیز، چهره واقعی سیاستهای تلآویو را آشکار میسازد؛ هشداری که نهتنها حماس را هدف قرار میدهد، بلکه کل نوار غزه و ساکنان بیدفاع آن را به نابودی تهدید میکند. کاتس، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از حماس خواست سلاحهای خود را زمین بگذارد و گروگانها را آزاد کند، وگرنه با «نابودی غزه و محو شدن» روبهرو خواهد شد؛ سخنی که در ادامه «آخرین هشدار» ترامپ بیان شده و نشاندهنده هماهنگی کامل میان واشنگتن و تلآویو است.
این تهدید که بخشی از استراتژی رژیم برای اشغال کامل غزه است، ریشه در ایدئولوژی افراطی کابینه نتانیاهو دارد؛ جایی که وزرای راستگرا مانند بنگویر و اسموتریچ، غزه را به عنوان «زمین بدون مردم» برای شهرکسازی یهودینشین میبینند. تحلیل این موضعگیریها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی، با تکیه بر حمایت تسلیحاتی آمریکا بهدنبال تحمیل شرایط یکطرفه است، در حالی که آمارهای سازمان ملل نشان میدهد بیش از ۲ میلیون فلسطینی آواره شده و ۲۵۰ هزار نفر با گرسنگی روبهرو هستند. کاتس، که سابقهای از خشونتهای بیحد در کرانه باختری دارد، با این هشدار نه تنها حماس را تحریک میکند، بلکه افکار عمومی جهانی را به چالش میکشد. آینده این تهدیدها، با توجه به مقاومت حماس و محور مقاومت، میتواند به تشدید درگیریها منجر شود، اما همزمان، فشارهای داخلی در رژیم صهیونیستی، از جمله انتقادات یائیر گولان از نتانیاهو به عنوان «خطری برای اسرائیل»، نشاندهنده شکافهای عمیق است که میتواند رژیم را از درون متلاشی کند. در نهایت، این شمشیر دو لبه، رژیم را در موقعیتی قرار میدهد که نه تنها صلح را دور میسازد، بلکه بقای خود را به خطر میاندازد.
در مقابل فشارهای فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی، حماس با اعلام آمادگی «فوری» برای ازسرگیری گفتوگوها، نشان میدهد که نهتنها تسلیم نشده، بلکه با هوشیاری استراتژیک، بهدنبال حفظ موازنه است. بیانیه حماس، که از طریق میانجیها ایدههای آمریکایی را دریافت کرده، بر پایان جنگ، عقبنشینی کامل ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و تشکیل کمیته فلسطینی برای مدیریت تأکید دارد. تحلیل این موضع حماس حاکی از آن است که با آگاهی از سابقه فریبکاری آمریکا بهدنبال تضمینهای محکم است، در حالی که رژیم صهیونیستی با ادعای «پذیرش شروط ترامپ»، به دنبال مشروعیتبخشی به اشغال غزه است.
بهنظر میرسد که آینده مذاکرات، با توجه به فشارهای ترامپ برای پایان سریع جنگ و مقاومت حماس بر شروط عادلانه، میتواند به یک توافق موقت منجر شود، اما بدون حل ریشهای مسئله اشغال، این گفتوگوها تنها دام دیپلماتیک دیگری برای فلسطینیان خواهد بود؛ دامی که محور مقاومت میتواند آن را خنثی کند و به پیروزی نهایی فلسطینیان نزدیکتر شود.
در حالی که ابتکار ترامپ و تهدیدهای کاتس بر غزه سایه افکنده، ابتکار عمل پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، با رونمایی از بسته تحریمهای ۹گانه علیه رژیم صهیونیستی، نشاندهنده شکاف عمیق در جبهه غربی است و میتواند جرقهای برای بیداری اروپا باشد. سانچز، در سخنرانی خود در کاخ مونکلوا، اقدامات رژیم را نه دفاع، بلکه «نابودی مردم بیدفاع» توصیف کرد و با استناد به آمار سازمان ملل بر لزوم توقف فوری جنایات تأکید کرد.
این تحریمها، که شامل ممنوعیت تجارت تسلیحات، عبور کشتیهای سوخترسان، پروازهای نظامی از حریم هوایی اسپانیا، ممنوعیت ورود مقامات رژیم صهیونیستی تحریم واردات از شهرکهای اشغالی و تقویت همکاری با دولت فلسطین است، اولین اقدام رسمی اروپا برای مقابله با نسلکشی است و میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد. سانچز، با تکیه بر سابقه اسپانیا در به رسمیت شناختن فلسطین و پیوستن به پرونده نسلکشی در دیوان بینالمللی، بهدنبال فشار بر اتحادیه اروپا برای تعلیق توافقات تجاری با رژیم است.
در میان تهدیدهای خارجی و ابتکارات دیپلماتیک، صدای انتقادی یائیر گولان، رئیس حزب دموکراتها در رژیم صهیونیستی، مانند تیغی برهنه بر پیکر نتانیاهو فرود میآید و نشاندهنده فروپاشی داخلی رژیم است. گولان که نتانیاهو را متهم به ناکام گذاشتن هر توافقی برای آزادی گروگانها و مخالفت با توقف جنگ میکند، او را «خطری برای اسرائیل» میخواند که نباید حتی یک روز در قدرت بماند. تحلیل مواضع گولان حاکی از آن است که او، با سابقه نظامیاش، نماینده جناح میانهرو رژیم است که از سیاستهای افراطی نتانیاهو خسته شده است. گولان که وعده جایگزینی نتانیاهو و پایان جنگ را میدهد، میتواند شکافهای کابینه را عمیقتر کند، اما با توجه به حمایت ترامپ از نتانیاهو، آینده رژیم به تعادل میان فشارهای داخلی و خارجی بستگی دارد؛ تعادلی که احتمالاً به سقوط نتانیاهو و تشدید بحرانهای رژیم منجر خواهد شد.
در نهایت، با نگاهی به آینده، ابتکار ترامپ و تهدیدهای کاتس، همراه با تحریمهای اسپانیا و انتقادات گولان، تصویری از جنگی پیچیده ترسیم میکند که نهتنها غزه را به ویرانهای غیرقابل سکونت تبدیل کرده، بلکه رژیم صهیونیستی را در آستانه انزوای جهانی قرار میدهد.
بدون فشارهای جدی بر نتانیاهو و ترامپ، جنگ میتواند به اشغال کامل غزه و تشدید درگیریهای منطقهای منجر شود، اما مقاومت حماس و حمایت محور مقاومت، همراه با بیداری اروپا، میتواند این روند را معکوس کند و به پیروزی فلسطینیان نزدیکتر سازد؛ پیروزیای که نهتنها غزه را آزاد میکند، بلکه عدالت را برای میلیونها مظلوم برقرار میسازد.