سفیر فیلیپین در جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در اجرای کنسرت فیلارمونیک ارمنستان در محوطه میراث جهانی تخت جمشید به شیراز سفر کرده بود، با استاندار فارس دیدار و گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو جی مانالو، سفیر جمهوری فیلیپین در جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در اجرای کنسرت فیلارمونیک ارمنستان در محوطه میراث جهانی تخت جمشید به شیراز سفر کرده بود، با حسینعلی امیری استاندار فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار فارس در این دیدار با بیان این موضوع که علی‌رغم روابط دیرینه دیپلماتیک جمهوری فیلیپین با جمهوری اسلامی ایران، مناسبات اقتصادی بین دو کشور رشد مطلوبی نداشته است، گفت: ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، فولاد، آلومینیوم و پزشکی در فارس وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های جدید بین ایران و فیلیپین باشد.

امیری به تنوع اقلیمی استان فارس اشاره و تصریح کرد: وجود اقلیم گرمسیری در مناطقی از استان فارس امکان همکاری‌های تحقیقاتی در بخش کشاورزی با کشور فیلیپین و همچنین واردات محصولات گرمسیری و صادرات میوه‌های با کیفیت این استان به آن کشور را مهیا ساخته است.

او از بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا در شهر شیراز به عنوان یکی از مراکز منحصر‌به‌فرد پزشکی در سطح جهانی یاد کرد و افزود: دانشگاه‌های معتبر شیراز و علوم پزشکی شیراز با جایگاه علمی بالای خود ظرفیت‌های مناسبی برای تبادلات علمی و آموزشی دو کشور ایران و فیلیپین هستند.

نماینده عالی دولت در استان فارس وجود شبکه فعال حمل‌ونقل هوایی و ریلی را از جمله زیرساخت‌های فارس برای توسعه همه‌جانبه دیپلماسی با کشور‌های دوست از جمله فیلیپین دانست و تأکید کرد: در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های دولت چهاردهم و تأکیدات پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانداران؛ مراودات دیپلماتیک منحصر به تهران نیست و فارس آماده تعریف و اجرای عملیاتی همکاری‌های مشترک با کشور‌های مختلف از جمله فیلیپین است.

امیری همچنین پیشنهاد برگزاری یک رویداد فرهنگی مشترک میان استان فارس و فیلیپین را مطرح کرد و گفت: با توجه به استراتژی استان در محور قرار دادن حوزه گردشگری به عنوان اولویت توسعه استان، این بخش می‌تواند زمینه‌ساز شناخت بیشتر مردم دو کشور از یکدیگر و تقویت ارتباطات فرهنگی و اقتصادی دوجانبه باشد.

سفیر جمهوری فیلیپین در جمهوری اسلامی ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور در فارس و شیراز، این استان و شهر تاریخی را نماد تمدن و تاریخ کهن ایران دانست و گفت: تخت جمشید جلوه‌ای باشکوه از میراث بشری است که نشان می‌دهد روابط بین‌المللی می‌تواند فراتر از سیاست و بر پایه فرهنگ، تاریخ و اقتصاد شکل گیرد.

روبرتو جی مانالو در این دیدار خواستار گسترش همکاری‌های فیلیپین و ایران از مسیر استان فارس شد و خاطرنشان کرد: مردم فیلیپین از تاریخ و تمدن ایران شناخت خوبی دارند و شیراز نقطه‌ای ممتاز در شناخت ایران است و می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در همکاری‌های همه‌جانبه میان دو کشور فیلیپین و ایران باشد.

او همچنین از پیشنهاد امیری؛ استاندار فارس در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌های مشترک فرهنگی، هنری و غذایی میان استان فارس و فیلیپین استقبال کرد.

