باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های ملی، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، روز دوشنبه به ایالات متحده هشدار داد که کاراکاس به دقت فعالیت‌های نظامی آمریکا در دریای کارائیب را زیر نظارت دقیق دارد.

پادرینو گفت: «آیا می‌دانید که فرمانده کل قوای ما به طور صریح و با جزئیات، تمام استقرار‌های ایالات متحده در دریای کارائیب را افشا کرد؟ تمام استقرار‌هایی که هدفشان ونزوئلا است، از جمله ناو‌های نابودگر، استفاده از پهپادها... استفاده از بالگردها... ما همه اینها را از اینجا در ونزوئلا تحت نظارت داریم.»

او افزود: «ما مردمی هستیم که هوشیاریم، در حالت آماده‌باش هستیم، نه ترسیده و نه وحشت‌زده، بلکه در وضعیت آماده‌باش دائمی به سر می‌بریم.»

این اظهارات در سایه تنش‌های فزاینده بین واشنگتن و کاراکاس مطرح می‌شود. حضور نظامی آمریکا در این منطقه بار‌ها توسط مقامات ونزوئلا به عنوان یک تهدید مستقیم علیه حاکمیت این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه