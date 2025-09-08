اجلاسیه دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان مزین به ۲ شهید گمنام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ دومین کنگره شهدا گیلان که از ۱۰ شهریور آغاز شده و امشب اجلاسیه پایانی این کنگره در حال برگزاری است این اجلاسیه مزین به ۲ شهید گمنام شد.

برنامه های متنوعی برای برپایی هرچه بهتر این کنگره در سطح ملی تدارک دیده شده ، برپایی غرفه های نمایشگاهی ، برپایی نمایش بزرگ جلوه های عاشقی و همچنین برگزاری اجلاسیه ها از اهم برنامه های این کنگره شمرده می شود.

نمایشگاه کنگره در قالب۴۰ غرفه طراحی شده که تک تک غرفه های نمایشگاه با هدف چیده شدند، در یک قسمت نمایی از شالیزارهای گیلان، پرورش کرم ابریشم، و چایی که از محصولات اصلی این خطه هستش به نمایش گذاشته شده است.

اجرای نمایش بزرگ جلوه های عاشقی از اهم برنامه های ویژه این کنگره شمرده می شود که مورد استقبال بی نظیر هموطنان از جای جای ایران قرار گرفته است.‌