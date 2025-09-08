عضو شورای شهر قم، از ارائه خدمات رایگان ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قم در روز قم و سالروز ورود حضرت معصومه(س) خبر داد و گفت: در روز قم، حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان-سید محمدحسین دهناد در یک‌صد و هشتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تصویب حمل‌ونقل رایگان در مناسبت‌های خاص در قم اظهار داشت: با توجه مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر قم خدمات ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسرانی در روز قم نیز رایگان خواهد بود.

وی افزود: در روز قم، حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر رایگان است و این تصمیم نه‌فقط برای تسهیل تردد، بلکه برای تقویت هویت شهری و افزایش مشارکت عمومی در مراسم مذهبی و فرهنگی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: از شهروندان، دانشجویان و مهمانان عزیز دعوت می‌کنم که در این روز از شبکه اتوبوسرانی استفاده کنند.

وی سپس به اهمیت پخش برنامه‌های آموزشی در حوزه شهروندی اشاره و بیان کرد: برای مدیریت شهری بیش از ۳۰۰ خدمت تعریف‌شده است و هر چه بیشتر این خدمات منعکس شود پیشرفت شهر بیشتر خواهد بود.

دهناد بر همکاری صداوسیما و شورای اسلامی شهر قم تأکید و تصریح کرد: اگر نیاز به کمک فکری و محتوایی هست، مرکز پژوهش‌های شورا آماده همکاری است، می‌توانیم جزئیات برنامه‌های خلاقانه را طراحی کنیم تا مفاهیم پیچیده شهری را به زبان ساده و جذاب به مردم برسانیم.

وی در بخش پایانی، دکتر دهناد به آموزش رفتار ترافیکی پرداخت و گفت: امسال در بودجه شهرداری، عدد خوبی برای حوزه ترافیک و کاهش تصادفات پیش‌بینی کردیم، تصادفات همیشه یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهری بوده است، پیشنهاد می‌کنم برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای نوجوانان به‌عنوان آینده‌سازان ترافیک طراحی شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: ما در شورا آماده‌ایم که در کنار رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما در تولید این برنامه‌ها همکاری کنیم. آموزش صحیح، تنها راه مقابله بافرهنگ نادرست ترافیکی است.

