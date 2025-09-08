باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «یحیی سریع» در بیانیه‌ای رسمی که امروز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد، اعلام نمود که این عملیات با بهره‌گیری از سه فروند هواپیمای بدون سرنشان (پهپاد) انجام شده است.

وی هدف از این حمله را اصابت به پایگاه‌های حیاتی رژیم صهیونیستی، شامل فرودگاه بین‌المللی اللد (بن گوریون)، فرودگاه رامون در نزدیکی ایلات و یک هدف حساس در منطقه دیمونا ذکر کرد.

سخنگوی انصارالله در تشریح اهداف این عملیات، آن را اقدامی در راستای «یاری‌رسانی به ملت مظلوم فلسطین» و «پاسخ مستقیم به جنایت‌های کشتار جمعی و محاصره غذایی غزه» عنوان نمود.

ایشان این عملیات را نمادی از «ثبات موضع استراتژیک یمن در نبرد الفتح الموعود و الجهاد المقدس» دانست و انجام عملیات‌های جهادی در قدس و غزه را که نشان‌دهنده «حیات ملت فلسطین و توانایی جوانان آن در اجرای عملیات ویژه» است، تبریک گفت.

سریع در ادامه، با اشاره به نتایج اینگونه عملیات، بر «نمایان‌سازی ضعف و شکنندگی تدابیر امنیتی دشمن صهیونیستی با وجود تمامی تأکیدات آن» تأکید کرد.

وی در پایان، بر تداوم پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مردم فلسطین و ایستادگی در کنار آنان تا زمان «توقف کامل حملات و محاصره ناعادلانه غزه» پای فشرد.

گفتنی است که این عملیات، در ادامه حملات روز گذشته این جنبش با هشت فروند پهپاد به اهدافی در مناطق النقب،‌ام الرشراش (ایلات)، عسقلان، اشدود و یافا صورت گرفته است.

منبع: الجزیره