سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اجرای یک عملیات نظامی ویژه را برای دومین روز متوالی علیه اهداف استراتژیک در سرزمین‌های اشغالی تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «یحیی سریع» در بیانیه‌ای رسمی که امروز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد، اعلام نمود که این عملیات با بهره‌گیری از سه فروند هواپیمای بدون سرنشان (پهپاد) انجام شده است.

وی هدف از این حمله را اصابت به پایگاه‌های حیاتی رژیم صهیونیستی، شامل فرودگاه بین‌المللی اللد (بن گوریون)، فرودگاه رامون در نزدیکی ایلات و یک هدف حساس در منطقه دیمونا ذکر کرد.

سخنگوی انصارالله در تشریح اهداف این عملیات، آن را اقدامی در راستای «یاری‌رسانی به ملت مظلوم فلسطین» و «پاسخ مستقیم به جنایت‌های کشتار جمعی و محاصره غذایی غزه» عنوان نمود.

ایشان این عملیات را نمادی از «ثبات موضع استراتژیک یمن در نبرد الفتح الموعود و الجهاد المقدس» دانست و انجام عملیات‌های جهادی در قدس و غزه را که نشان‌دهنده «حیات ملت فلسطین و توانایی جوانان آن در اجرای عملیات ویژه» است، تبریک گفت.

سریع در ادامه، با اشاره به نتایج اینگونه عملیات، بر «نمایان‌سازی ضعف و شکنندگی تدابیر امنیتی دشمن صهیونیستی با وجود تمامی تأکیدات آن» تأکید کرد.

وی در پایان، بر تداوم پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مردم فلسطین و ایستادگی در کنار آنان تا زمان «توقف کامل حملات و محاصره ناعادلانه غزه» پای فشرد.

گفتنی است که این عملیات، در ادامه حملات روز گذشته این جنبش با هشت فروند پهپاد به اهدافی در مناطق النقب،‌ام الرشراش (ایلات)، عسقلان، اشدود و یافا صورت گرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله پهپادی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حمله پهپادی یمن به اراضی اشغالی
حمله یمن به فرودگاه رامون، هوانوردی اسرائیل را تهدید می‌کند
آژیر خطر در منطقه راکتور هسته‌ای دیمونا درپی نفوذ پهپاد یمنی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کارت‌های بازی ایران در تقابل با مکانیسم ماشه
میانجیگری مصر برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران
گروسی: مذاکرات فنی با ایران در حال پیشرفت است
قلدری ترامپ در کارائیب: نمایش قدرت یا مقدمه‌ای برای جنگ؟
۶ کشته و چندین زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی + فیلم
طلای جهانی در آستانه ۳۶۰۰ دلار
حداقل ۹۲ مزدور آمریکایی در اوکراین کشته شده‌اند
شکست سخت مایلی در انتخابات بوینس آیرس
حمله یمن به فرودگاه رامون، هوانوردی اسرائیل را تهدید می‌کند
شمار آوارگان سیل پاکستان به ۱.۸ میلیون نفر رسید
آخرین اخبار
حملات پهپادی انصار الله به سه هدف در اراضی اشغالی
حماس: آزادی یک‌باره همه اسرا غیرممکن است
روز جهانی سوادآموزی؛ یوناما بر حق آموزش دختران در افغانستان تأکید کرد
وحدت راه نشان نجات ملت و کشور است
حالت آماده‌باش ونزوئلا به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی در کارائیب
ترکیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار اقدام فوری جهانی شد
اسپانیا سفیر خود در تل‌آویو را فراخواند
تأیید جریمه ۸۳ میلیون دلاری برای ترامپ
بیروت: حملات اسرائیل به شرق لبنان ۵ شهید برجای گذاشت
زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
تاکید رئیس‌جمهور چین بر لزوم مقابله جمعی با سیاست‌های حمایت‌گرایی
برگزاری نخستین رزمایش فرهنگی مهاجران افغانستانی در شیراز
زلزله کنر؛ طالبان از کشورها و نهادهای امدادرسان قدردانی کرد
توقف ارائه خدمات فراجا به اتباع خارجی دارای برگه سرشماری
بازگشت گسترده ۱۷ هزار خانواده مهاجر افغانستانی در یک هفته
اسرائیل و هند توافقنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری امضا کردند
مرتس: اوکراین «تازه شروع» طرح‌های فتح پوتین است
واکنش چین به تحریم‌های ویزای آمریکا علیه آمریکای مرکز
اجلاس فوری بریکس با حضور پوتین و شی جین پینگ آغاز شد
گروسی: مذاکرات فنی با ایران در حال پیشرفت است
اروپا تحریم‌های آمریکا علیه سازمان‌های فلسطینی را محکوم کرد
دستکم ۱۴ نفر در اعتراضات نپال کشته شدند
وزیر خارجه اسرائیل اسپانیا را به یهودستیزی متهم کرد
اتحادیه اروپا تحریم چین به دلیل خرید انرژی از روسیه را بررسی می‌کند
میانجیگری مصر برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران
آژیر خطر در منطقه راکتور هسته‌ای دیمونا درپی نفوذ پهپاد یمنی
مدودف: دکترین جدید فنلاند احمقانه، دروغ و ناسپاسی است
تهدید وزیر جنگ اسرائیل به نابودی هرچه بیشتر غزه
استعفای نخست وزیر ژاپن بازار را گیج کرد؛ ارزش ین کاهش یافت
طلای جهانی در آستانه ۳۶۰۰ دلار