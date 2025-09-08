باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، با انتشار هشداری، از ساکنان شهر غزه خواست تا این منطقه را «بلافاصله» ترک کنند.

به گزارش رویترز، نتانیاهو امروز دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، در اظهاراتی عمومی خطاب به ساکنان نوار غزه گفت: «به ساکنان غزه می‌گویم، از این فرصت استفاده کنید و با دقت به سخنان من گوش دهید: شما پیش‌تر هشدار دریافت کرده‌اید - اکنون [شهر را]ترک کنید!»

این اعلامیه، ساعاتی پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل از تشدید حملات هوایی خود بر این منطقه خبر داد.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیرو‌های نظامی این کشور در حال «سازماندهی و تجمع» در اطراف شهر غزه برای انجام یک «مانور زمینی» هستند. این اظهارات، حاکی از آماده‌باش برای یک عملیات گسترده زمینی احتمالی است.

منبع: رویترز