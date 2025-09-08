کره جنوبی درخصوص اقدام نامشروع سه دولت اروپایی تصویر دولتی مسئول از خود نشان دهد

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: دیروز (یکشنبه) و امروز (دوشنبه) با سفیر کره جنوبی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه روسیه و سفرای نوردیک (نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک) به طور جداگانه دیدار کردم.

غریب آبادی افزود: در ملاقات با کیم جونپیو سفیر کره جنوبی در ایران ضمن تبریک روز ملی آن کشور و همچنین تصدی کرسی ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت کره جنوبی خواسته شد که با توجه به واقعیات در موضوع اقدام نامشروع سه دولت اروپایی در فعال سازی سازوکار اسنپ بک، تصویر دولتی مسئول و مدافع حق و حقیقت از خود نشان دهد.

وی اظهار کرد: در این دیدار تاکید شد که بازگشت تحریم‌ها در دوران ریاست کره جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل به وجهه این کشور در عرصه بین المللی آسیب جدی وارد خواهد کرد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: همچنین در دیدار با گریگوری لوکیانستسف مدیرکل همکاری‌های چندجانبه حقوق بشری فدراسیون روسیه که برای شرکت در دهمین دور گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری دو جانبه دو کشور به تهران آمده است، تاکید کردم که ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیاری برای ارتقای همکاری دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی به‌ویژه در مجامع بین‌المللی در موضوعات حقوق بشری وجود دارد. ضمن انتقاد از استفاده ابزاری و وجود استاندارد‌های دوگانه غرب در حوزه حقوق بشر مقرر شد ابتکارات و فعالیت‌های مشترکی در این حوزه دنبال شود.

غریب آبادی تاکید کرد: در دیدار با سفرای نوردیک نیز عمدتا درخصوص اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در آغاز فرایند اسنپ بک و ضرورت توجه به دیپلماسی و پرهیز از اقدامات تنش آفرین از سوی این سه کشور صحبت کردیم.

کره جنوبی در ماه جاری میلادی (سپتامبر ۲۰۲۵) ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را پس از کشور پاناما برعهده دارد.