باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، پس از آنکه مجلس ملی با اکثریت قاطع (۳۶۴ رای) به دولت او رای عدم اعتماد داد، مجبور به استعفا شد.

او قرار است استعفای خود را روز سه‌شنبه به رئیس‌جمهور، امانوئل مکرون، تقدیم کند. این دولت تنها ۹ ماه در قدرت بود.

در یک رای‌گیری در مجمع ملی، ۳۶۴ نماینده رای به «عدم اعتماد» به دولت دادند، در حالی که تنها ۱۹۴ نفر به آن «رای اعتماد» دادند. یائل براون-پیوه، رئیس مجلس گفت: «مطابق با اصل۵۰ قانون اساسی، نخست‌وزیر باید استعفای دولت خود را تقدیم کند.»

یک منبع نزدیک به بایرو که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست‌وزیر صبح روز سه‌شنبه استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، تقدیم خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه