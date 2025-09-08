باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر انگلیس کی‌یر استارمر قرار بود روز دوشنبه با محمود عباس، رئیس‌ سازمان خودگردان فلسطین، دیدار کند، در حالی که دولت انگلیس به سوی به رسمیت شناختن دولت فلسطین در حرکت است.

دولت انگلیس (داونینگ استریت) گفت که این دیدار «بخشی از تلاش های مستمر نخست‌وزیر برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای درگیری جاری در غزه است.»

چندین کشور، از جمله انگلیس، همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر این ماه، عهدکرده‌اند که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند.

دولت استارمر گفت که در صورت مخالفت اسرائیل برای موافقت با آتش‌بس در جنگ ویرانگر غزه این گام را برخواهد داشت.

نخست وزیر انگلیس تاکید کرده است که در هفته‌های آینده این کار را انجام خواهد داد، مگر اینکه اسرائیل گام‌های «اساسی» برای پایان دادن به بحران بشردوستانه در غزه بردارد و به یک صلح بلندمدت و پایدار متعهد شود.

استارمر همچنین تقاضا کرده است که حماس همه اسرای اسرائیلی که در اختیار دارد را آزاد کند.

عباس، ۸۹ ساله، یکشنبه شب برای یک دیدار سه روزه وارد لندن شد.

مقامات او گفتند که قصد دارد در مذاکذات خود با استارمر در داونینگ استریت، برای پایان دادن به «تهاجم، تخریب و قحطی که بر مردم فلسطین تحمیل می‌شود» فشار آورد.

سخنگوی نخست‌وزیر گفت: «ما قصد داریم پیش از مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسیم، مشروط به شرایطی که تعیین کرده‌ایم.»

او افزود: «ما بسیار واضح بوده‌ایم که حماس هیچ نقشی در حکومت آینده غزه یا کرانه باختری نخواهد داشت و باید خلغ سلاح شود.»

عباس ماه گذشته توسط وزارت خارجه آمریکا از حضور در مجمع عمومی در نیویورک منع شد.

تشکیلات خودگردان فلسطین یک نهاد حاکمیتی مدنی در مناطقی از کرانه باختری است که حدود سه میلیون فلسطینی در آن زندگی می‌کنند - و همچنین حدود نیم میلیون اسرائیلی که در اراضی اشغالی که تحت حقوق بین‌الملل غیرقانونی محسوب می‌شوند، ساکن هستند.

منبع: خبرگزاری فرانسه