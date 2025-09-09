وزیر دفاع آمریکا با همراهی بالاترین مقام نظامی این کشور از پورتوریکو بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گفته مقامات آمریکایی، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه دیدار غافلگیرکننده‌ای از پورتوریکو داشت، در حالی که ادعا می شود  ایالات متحده از نیرو‌های نظامی اعزامی خود در منطقه برای هدف قرار دادن کارتل‌های مواد مخدر استفاده می‌کند.

در این سفر ژنرال دن کین، بالاترین مقام نظامی ایالات متحده، هگست را همراهی می‌کرد و هر دو توسط جنیفر گونزالس-کلون، فرماندار این قلمرو، استقبال شدند که این دیدار را در پستی در اکس اعلام کرد.

ایالات متحده ادعا می‌کند که نیکلاسمادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، یک کارتل قاچاق موادمخدر را رهبری می‌کند و اخیراً جایزه برای دستگیری او به منظور محاکمه به اتهامات مواد مخدر را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

یک مقام پنتاگون سفر هگست به پورتوریکو را تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

این دیدار حدود یک هفته پس از آن انجام می‌شود که ایالات متحده به یک قایق که از ونزوئلا می‌آمد، حمله کرد. اقدامی که به ادعای ترامپ منجر به کشته شدن ۱۱ عضو باند ترن د آراگوا شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

